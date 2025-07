Efemérides del 02 de julio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 2 de julio? El 2 de julio es el 183.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 182 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de eventos que ocurrieron un día como hoy 2 de julio.

Efemérides de hoy 02 de julio

1489: en España, la ciudad musulmana de Motril (Granada) se rinde a los Reyes Católicos.

1566: fallece Michel de Nôtre-Dame, también llamado Michel Nostradame y usualmente latinizado como Nostradamus, médico francés y adivino, mejor conocido por su libro ‘Les Propheties’, una colección de 942 cuartetas poéticas que –supuestamente- predicen eventos futuros.

1778: muere Jean-Jacques Rousseau, polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. A pesar de que como intelectual se le incluye dentro de la corriente de la Ilustración, su pensamiento se caracterizó por ser opuesto al de los mayores representantes de esta corriente, como por ejemplo Voltaire, con el cual mantenía una profunda enemistad. Las ideas de Rousseau supusieron una revolución en las corrientes pedagógicas de su época y sus ideas políticas ejercieron una gran influencia en la evolución de las teorías republicanas características de la Revolución Francesa. Su pensamiento como intelectual revolucionario quedó reflejado en algunas de sus obras más importantes, tales como ‘El contrato social’ y ‘Emilio, o De la educación’.

1816: Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del Ejército Patriota (EP), conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela contra el Imperio español.

1877: nace Hermann Hesse, escritor, poeta, novelista y pintor alemán, naturalizado suizo en 1924, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1946 en reconocimiento a toda su obra literaria. Sus libros, que han sido traducidos a más de 40 idiomas, se caracterizan por una gran profundidad psicológica, mostrando la inquietud del ser humano por buscar su propio destino. Su narrativa sencilla y fluida lo ha convertido en uno de los autores más leídos del mundo, y su búsqueda de nuevos valores y puntos de referencia para reemplazar a los tradicionales se convertirían en una constante. Entre sus libros destacan ‘Demian’ (1919), ‘Siddhartha’ (1922) y ‘El lobo estepario’ (1927).

1900: en Alemania ocurre el vuelo del primer dirigible en el Lago Constanza cerca de Friedrichshafen.

1916: se juega primer partido de fútbol por la futura Copa América entre Uruguay (6) y Chile (0). Se efectuó en Buenos Aires, Argentina.

1937: desaparecen con su avión en el Océano Pacífico, mientras realizaban un viaje de circunnavegación en su etapa entre Nueva Guinea e Isla de Howard, la aviadora y pionera americana Amelia Earhart, de 30 años, y su copiloto Frederick Noonan. Según los operadores de radio, que recibieron una trasmisión minutos antes de perderla, Earhart les alertó de la escasez de combustible en los depósitos. Amelia, una mujer avanzada en el campo de la aviación, fue en 1928 la primera fémina en sobrevolar el Océano Atlántico, que cuatro años más tarde cruzaría en solitario. Fue, asimismo, defensora de los derechos de la mujer. Su desaparición causó un gran estupor en gran parte del planeta.

1956: nace Jerry Hall, modelo y actriz, ex esposa de Mick Jagger. Es conocida por participar en films como Batman, Being Mick, Popetown, Kept, entre otras.

1961: muere Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense, y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo xx. Hemingway es uno de los grandes referentes de la literatura norteamericana, conocido por obras como ‘El viejo y el mar’ o ‘Adiós a las armas’; fue ganador de un Premio Nobel y un Pulitzer. Su estilo sobrio y minimalista tuvo una gran influencia sobre el género de la ficción, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública influenció generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 1920 y mediados de 1950. Publicó siete novelas, seis recopilaciones de cuentos y dos ensayos. Póstumamente se publicaron tres novelas, cuatro libros de cuentos y tres ensayos; muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de Estados Unidos.

1966: Francia realiza su primer ensayo atómico en el atolón de Mururoa.

1977: fallece el escritor de origen ruso Vladímir Nabókov, conocido popularmente en el idioma inglés como Vladimir Nabokov, cuyo nombre completo en ruso era Vladímir Vladímirovich Nabókov. Nabókov escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés, ‘Lolita’ (1955). La historia, cuyo trasfondo no es otro sino la ferviente frivolidad que incrementaba en los Estados Unidos en la mitad del siglo XX, sugiere una crítica contundente sobre la hipocresía de una sociedad puritana, cristiana y sumamente conservadora, en la cual, a pesar de lo que profesaba, era el escenario donde transitaban hombres como el protagonista Humbert Humbert, un hombre de mediana edad que se enamora y sostiene una relación con una adolescente de 12 años. La primera impresión de ‘Lolita’ fue llevada a cabo a manos de la entonces pequeña Olympia Press, una compañía editorial parisina, en 1955. Durante años fue la novela más controvertida y censurada de su época, ubicándola como uno de los libros prohibidos de las bibliotecas escolares, tanto de Europa como de Estados Unidos. Sin embargo, el 18 de agosto de 1958 la editorial Putnam decidió enfrentarse a la polémica de la obra, y consiguió imprimir la primera edición americana de la novela.

1986: nace Lindsay Lohan, actriz y cantante estadounidense. Lindsay ha participado en películas como Mean Girls, Freaky Friday, The Parent Trap, The Canyons, entre otras.

1990: nace Margot Robbie, actriz australiana. Conocida por participar en producciones como The Wolf of Wall Street, About Time, Suicide Squad, Focus, entre muchas otras.

1999: muere Mario Puzo, escritor estadounidense de origen italiano conocido como el literato de la mafia, especialmente por su obra maestra El padrino (1969).

2000: en Perú, se inaugura el Estadio Monumental en Lima. Tiene capacidad para 80.093 espectadores y es la sede del Club Universitario de Deportes.

2005: se celebran conciertos simultáneos en distintas ciudades del planeta ara exigir el fin de la pobreza en el mundo.

2008: en Colombia, Operación Jaque rescata 15 secuestrados por las FARC, entre ellos Íngrid Betancourt.

2010: Durante la Copa Mundial de la FIFA, Ghana, el único equipo africano que queda en octavos de final, es derrotado por 4-2 en penales ante Uruguay; Holanda venció a Brasil 2-1.

2015: BP acepta compensar al gobierno de Estados Unidos y a los estados del Golfo con 18.700 millones de dólares por el derrame de petróleo en el Golfo de México de 2010.

2018: Buzos británicos descubren con vida a 12 niños y a su entrenador en la cueva de Tham Luang Nang Non, Tailandia, después de quedar atrapados durante 9 días por las inundaciones.