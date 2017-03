La familia de Delcy no hará acusaciones

La señora Delcy Yapor fue sepultada pasadas las 6:00 de la tarde en el cementerio Cristo Salvador luego de una emotiva misa de cuerpo presente celebrada en la parroquia El Buen Pastor, donde se congregaba y formaba parte del Consejo Parroquial. La misa fue presidida por monseñor Pablo Cedano y concelebrada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, contó con la presencia de sacerdotes, diáconos y decenas de familiares, amigos y feligreses.



El diácono Leandro Acosta, esposo de Yapor, deploró la violencia que vive el país y observó que cuando la sociedad falla en alcanzar la justicia, el pueblo quiere tomarla en sus manos.



“Ojalá que la muerte de Delcy sea este detonante, que sirva esto para que este pueblo coja conciencia de que no se puede actuar se esa manera”, dijo.



Al referirse al homicida de su esposa, el exraso de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FAD), Franklin Padilla Núñez, Acosta dijo que “su intención fue hacer justicia, pero la muestra de que esa no es la forma de hacer justicia es el resultado que hubo, murió una inocente, de la misma manera que Cristo murió, inocente, y así murió mi esposa”.



“Esa persona, que lamentablemente sufre él y su familia, porque se equivocó disparando, nosotros nos unimos, mi familia, en oración por él y su familia, que también está muy dolida por su situación… ¡que Dios tenga misericordia de ese señor, que se consuele a su familia, así como pido misericordia y consuelo para todos nosotros!”, expresó.



Horas antes la familia Acosta Yapor había emitido un comunicado en el que extendía un abrazo a la familia de Padilla Núñez y señalaba que la muerte de Delcy “es un hecho cuyas dimensiones se definen por sí mismo. Un hecho que la sociedad ha asumido como una estocada, un grito que nos obliga a pensar qué es lo que está pasando en nuestro país”.



Asimismo, el padre Catalino Tejeda, párroco de El Buen Pastor, dijo a elCaribe que la familia Acosta Yapor no pensaba acusar al exraso de la FAD.



Pablo Cedano



Mientras que en la homilía monseñor Pablo Cedano dijo no entender cómo una tragedia así pudo haber pasado a la familia de Delcy Yapor, a la comunidad de El Buen Pastor y a la sociedad.



“Cuando Leandro me llamó y me dijo ‘mataron a Dalcy’ me quedé sin palabras... no podía entender que a una persona como Delcy le pudiera pasar eso; eso no le podía pasar a Delcy”, expresó con voz quebrada.



“Ella no ha muerto, ha alcanzado la plenitud de su vida. Es un ejemplo que perdurará para nosotros”, subrayó.



Monseñor Ozoria



De su lado, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, al finalizar la misa condenó la violencia y dijo que ésta se debe a la impunidad.



“Todos saben lo que hay en nuestro país, la violencia y también la delincuencia. Hacemos un llamado a las autoridades: hay violencia cuando hay impunidad, hay violencia cuando no se respetan los derechos de las personas”, apuntó.



A seguidas precisó que “hacemos un llamado a las autoridades, a la Justicia, que aplique la justicia, no necesitamos más leyes, necesitamos que se aplique la justicia y que los casos no se queden en solo palabras y solo en procesos”.



Solidaridad



Delcy Yapor fue velada hasta las 2:00 de la tarde y decenas de personas acudieron a la Funeraria Blandino para solidarizarse con los familiares, entre ellos Ito Bisonó, Johnny Jones y Minou Tavárez Mirabal, quienes cuestionaron el aumento de la inseguridad en la que están los ciudadanos y la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes.