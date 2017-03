Interrogan a dos senadores más por Odebrecht

22/03/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

La Procuraduría General de la República interrogó ayer a los senadores, Cristina Lizardo y Tommy Galán, por el caso de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios dominicanos, para la adjudicación de obras. El primero en acudir al despacho del procurador Jean Alain Rodríguez fue el senador por San Cristóbal Tommy Galán, quien llegó a las 10:30 de la mañana y fue interrogado durante más de cinco horas.



A su salida, aseguró que fue invitado por el Ministerio Público para declarar en torno a los contratos con Odebrecht aprobados durante su gestión como presidente de la Comisión de Hacienda, cargo que desempeñó durante varios años.



“Nosotros simplemente hemos respondido a un planteamiento que dejamos bien claro, de nuestra disposición a colaborar con todo este proceso y contribuir en función de esclarecer cualquier información y cualquier detalle con relación al manejo de la Comisión de Hacienda frente a los procesos de conocimiento de los contratos”, expresó.

Galán reiteró que están en total disposición de colaborar en lo que sea necesario frente a los aspectos de interés que sean considerados por la Procuraduría General de la República.



“Fueron varios contratos los que aprobamos y estamos en plena disposición de colaborar y atender cualquier requerimiento de la Procuraduría, en la cual confiamos al igual que en la Justicia dominicana”, destacó.



Galán dijo que las obras relacionadas con Odebrecht están depositadas en secretaría y son de conocimiento público.



La semana pasada, la Procuraduría también interrogó al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien negó haber tenido algún tipo de vínculo con los directivos de Odebrecht o que éstos se hayan apersonado al Senado y señaló que “las indagatorias se están haciendo como debe ser”.

Dispuesta a colaborar siempre



Posteriormente, a las 2:30 p.m., llegó a la Procuraduría la expresidenta del senado, Cristina Lizardo, quien luego de cuatro horas de interrogatorio, señaló que fue recibida por el procurador Jean Rodríguez e interrogada por un fiscal.



“Me limité a responder las preguntas de la entrevista y me citaron en mi calidad de expresidenta del Senado, específicamente sobre la aprobación de los contratos a Odebrecht”, explicó.



Resaltó que es respetuosa de los procedimientos legales y que todos los detalles del interrogatorio serán ofrecidos, en el momento que lo considere pertinente, por el titular del MP que es quien conduce la investigación.



“Siempre estaré dispuesta a cualquier convocatoria que requieran de mí para dar las explicaciones; porque estoy comprometida plenamente con la transparencia y cualquier información que requieran de mí la tendrán”, señaló.



Con los senadores Tommy Galán y Cristina Lizardo, ascienden a 21 las personas interrogadas por este caso, cuyas investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre de 2016.



Además, como parte del proceso, la Procuraduría realizó un allanamiento a la sede de Odebrecht en el país y suscribió un acuerdo económico con la contratista carioca para el pago de 184 millones de dólares, que aún no ha sido validado.



De acuerdo a fuentes de la Procuraduría, para esta semana se espera que sean citados e interrogados más congresistas, que participaron en la aprobación de contratos para la ejecución de obras de infraestructura por parte de la constructora brasileña.

Investigación es indetenible

Recientemente, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció “una trama bien organizada, impulsada por empresarios y políticos implicados en los sobornos”, para divulgar noticias falsas con la intención de desacreditarlo a él y a los fiscales que participan en las pesquisas sobre este caso.



Frente a esto, aseguró que nada ni nadie detendrá la investigación que el Ministerio Público desarrolla sobre los sobornos, por 92 millones de dólares, que la empresa Odebrecht confesó haber pagado en el país.



El Procurador señaló además, a través de una nota de prensa, que “esto no me va amedrentar porque mi compromiso es llegar hasta el fondo para encarcelar y someter a la justicia a todo aquel que se le compruebe responsabilidad en los delitos admitidos por la constructora brasileña”, aseveró.



Sin embargo, a pesar de que República Dominicana es el sexto país que llegó a un acuerdo con la constructora brasileña, hasta la fecha siguen sin conocerse los nombres de los sobornados. El referido acuerdo económico, que aún no ha sido validado u homologado, establece la colaboración de la empresa con las autoridades dominicanas y el pago de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano.