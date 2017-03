José Bautista: “Me siento fabuloso”

El toletero dominicano José Bautista cree que ya no tiene problemas con la dolencia de la espalda que lo marginó del último partido de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Bautista estaba ayer en la alineación para el partido de pretemporada contra Detroit. Pero luego el mánager John Gibbons decidió reservarlo para hoy. “Me siento fabuloso”, afirmó el toletero. “Hablé con los entrenadores y no tiene sentido intentar apurarme. Así que me tomé el día libre”. Bautista espera continuar con su buena racha al plato, tras batear .563 con dos jonrones y seis remolcadas en seis partidos del Clásico.



“Estoy viendo bien la pelota y me siento bien en el plato”, dijo. “Estoy emocionado por estar de vuelta con los muchachos, y por ponerme a punto para la temporada”. Toronto avanzó a la serie de campeonato de la Liga Americana las dos últimas temporadas, y Bautista cree que este año pueden llegar más lejos.



“Creo que estamos tranquilos con el grupo que tenemos”, indicó.