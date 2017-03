Ramírez acuerda por cuatro años y US$26 millones

El dominicano José Ramírez fue uno de los peloteros más valiosos de los Indios la temporada pasada, en la cual jugó en varias posiciones y fue una de las revelaciones del año. Cleveland claramente cree que lo que hizo no fue casualidad. Anoche, los Indios concretaron una extensión de cuatro años con Ramírez, de acuerdo con distintos informes. Jeff Passan de Yahoo Sports informó que el contrato tiene un valor de 26 millones de dólares con opciones del equipo para el 2022 y el 2023 que podrían llevar el monto final a US$50 millones.



Los Indios no han confirmado la noticia. El año pasado, el jugador de 24 años comenzó la temporada como jardinero izquierdo de Cleveland mientras Michael Brantley estaba marginado con una lesión en el hombro derecho, antes de encontrar un hogar permanente en la tercera base una vez los Indios decidieron no contar más con el también dominicano Juan Uribe.