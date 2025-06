Los 3 momentos top del debut de Devers en San Francisco

El 17 de junio de 2025, Rafael Devers debutó con los Gigantes entre aplausos ensordecedores en Oracle Park, dejando claro su impacto inmediato: conectó un doble de 111 mph en el tercer inning, impulsando la ventaja 2‑1 del equipo y confirmando que su llegada tras el traspaso desde Boston no ha sido solo un golpe mediático, sino una chispa real en la alineación de San Francisco.

Aquí, los tres momentos que hicieron de la llegada de “Carita” un momento mágico en San Francisco.

Nada más pisar el plato en su primera aparición ante el público de Oracle Park, Devers fue recibido con una ovación ensordecedora de 36,222 fans, incluyendo al alcalde de San Francisco, Daniel Lurie. Ese momento marcó un flash en la ciudad: todos los ojos se pusieron en #16, confirmando que su llegada fue más que un movimiento deportivo, fue un evento.

En el tercer inning, Devers conectó un doble contundente hacia el right‑center que impulsó la carrera del empate y puso a los Gigantes adelante 2‑1. Según MLB.com, fue “una de las líneas más duras golpeadas por el equipo esta temporada”. La precisión y fuerza de ese batazo dejaron claro que su poder no se diluye pese al cambio de escenario.

Rafael Devers' first of many knocks in a @SFGiants uniform 😮‍💨 pic.twitter.com/smHImiXxT1

Aunque San Francisco cayó 3‑2, Devers demostró su valor estratégico: en el noveno episodio avanzó a Jung Hoo Lee con un sencillo o avance táctico (antes del cierre del inning), catalizando un rally que encendió al público, aunque no alcanzó para remontar. Ese hit no fue espectacular, pero sí significativo en mentalidad competitiva.

First hit with the @SFGiants ✅

First RBI with the Giants ✅



The San Francisco crowd is loving Rafael Devers! pic.twitter.com/hEhAzR4SP6