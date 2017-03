Divas rinde homenaje a “damas del merengue”

Con temas que recorrían desde la década de 1980 hasta la actualidad, Divas by Jiménez realizó un tributo a “Las damas del merengue” en el restaurante Jalao, donde el reencuentro de algunas de las Chicas del Can se apoderó del escenario. Desde el cancionero de Casandra Damirón hasta las más variadas intérpretes de la actualidad, la orquesta ofreció un repertorio lleno de éxitos. Del cancionero de La Soberana realizaron una mezcla, antes de concentrarse en la historia musical de “Milly, Jocelyn y Los Vecinos”, orquesta que marcó un precedente en la historia del género de la güira y la tambora en 1975.



Reencuentro musical



El tributo que realizó la orquesta del maestro Henry Jiménez se detuvo cuidadosamente en Las Chicas del Can, agrupación formada en el 1981. Invitando al escenario a Michelle Flores y Grisell Báez, quienes formaron parte del frente del grupo, cantaron “Ta’ pillao” y “Celoso”, para luego recibir a Belkis Concepción, quien previamente formó la agrupación bajo el nombre de Las Muchachas. Con el tema “Sin él” rindieron tributo a Eunice Betances y Verónica Medina, fallecidas en el 2014 y 2016, respectivamente, y se despidieron con “Juana la Cubana”, donde también se integraron Mabel de León y Chabely.



El homenaje a las merengueras incluyó temas de Fefita La Grande, Milly Quezada, Miriam Cruz, la boricua Olga Tañón, Juliana y de las mismas Divas by Jiménez.