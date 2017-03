Familia encara sanción por menos de 30 partidos

28/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El cerrador de los Mets de Nueva York, Jeurys Familia, encara una posible suspensión por violencia familiar contra su esposa, luego de reunirse ayer con el comisionado Rob Manfred en las oficinas de la Major League Baseball (MLB) en Manhattan, Nueva York. Se espera que el castigo sea anunciado en esta semana, según informó una persona familiarizada con el caso. La suspensión sería por menos 30 partidos, reportó anoche el portal de The New York Times.



Los Mets de, que inician la temporada este lunes en su casa contra los Bravos de Atlanta, se han preparado ante la posible ausencia de Familia.



El mes pasado, el dirigente de los Mets, Terry Collins, le informó al relevista Addison Reed que se preparara para arrancar la temporada como el posible cerrador del conjunto.



Jeurys fue arrestado en noviembre del año pasado por cargos de abuso doméstico después que la policía de Fort Lee, New Jersey, respondiera a una llamada sobre un pleito con su esposa Blanca Rivas, quien apareció con un rasguño en el pecho y un moretón en la parte derecha de la mejilla.



Familia podría unirse a un grupo de jugadores que han sido suspendidos por violencia familiar, entre estos Héctor Olivera, quien ese entonces militaba con los Bravos de Atlanta; Aroldis Chapman y el también dominicano José Reyes.



Olivera fue suspendido por 82 partidos, Reyes con 52 y Chapman con 30. Tanto Rivas como Familia han colaborado con la policía y los investigadores de MLB, según la persona familiarizada con el caso.