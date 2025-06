Efemérides del 1 de junio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 1 de junio? Hoy comienza un nuevo mes, el sexto mes de nuestro

calendario. Quedan 213 días para finalizar el año. ¿Quieres conocer que hechos relevantes ocurrieron un 1 de junio en la historia?





Efemérides de hoy 1 de junio

¡Bienvenido junio! Junio es el sexto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Su nombre proviene del latín «Iunius», cuyo significado es «mes de Juno».

Este mes era el cuarto en el antiguo calendario romano y recibió el nombre que lleva, según algunos, en honor de Junio Bruto fundador de la República romana.

Sin embargo, otras personas creen que era llamado así por estar dedicado a la juventud y no falta quien opina que tomó su nombre de la diosa Juno.

En iconografía, a este mes se le representa bajo la figura de un joven desnudo que señala con el dedo un reloj solar. Con este se busca dar a entender que con este mes el sol empieza a bajar.

De acuerdo con la tradición, la piedra de junio es la perla, y su flor, la rosa.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Leche, conmemoración que nos brinda la oportunidad para enfocar toda nuestra atención en la leche. Con este fin se suelen promocionar actividades conexas con el sector lechero.

Esta conmemoración la inició la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Este ente buscó la manera de crear una fecha en la que se pudieran celebrar todos los temas relacionados a la leche.

Se escogió el 1 de junio porque muchos países ya celebraban eventos con una temática original en este día.

1533: el navegante español Pedro de Heredia y sus marinos, oriundos en su mayoría de la ciudad de Cartagena en España, fundan la ciudad de Cartagena de Indias en la actual Colombia.

En poco tiempo esta nueva ciudad se convirtió en uno de los puertos más transitados del continente americano. Sobre todo por ser el puerto de partida de las enormes riquezas que se extrajeron de las colonias, y que fueron enviadas a Cartagena, Cádiz y Sevilla.

Su centro histórico, la «Ciudad Amurallada», fue declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad en 1984. Además, en 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia.

1806: en Francia, el calendario republicano, instaurado por Napoleón, es sustituido por el gregoriano.

1831: James Ross y su equipo de exploradores, descubren el Polo Norte magnético. James Ross formó parte de la segunda expedición al Ártico de su tío John Ross.

Durante su expedición como comandante, el Ross más joven guió a su gente al istmo de Boothia en el norte lejano de Canadá, llegando al polo norte magnético un día como hoy.

En este viaje, Ross también registró la Isla Beaufort, que luego su tío nombró Isla Clarence. Algunos accidentes geográficos que recibieron el nombre de este explorador son el estrecho de James Ross, la barrera de Hielo de Ross y el cráter Ross.

1855: el aventurero estadounidense William Walker invade Nicaragua y reinstala la esclavitud.

1900: en Santiago de Chile se inaugura el periódico El Mercurio, uno de los más longevos de América Latina.

1920: en Berlín se inaugura la primera exposición universal del dadaísmo.

Inaugurada el 1 de junio, la primera Feria Internacional de Dadá reunió a todos los principales exponentes del movimiento, los cuales representarían la cumbre de su éxito.

Se presentaron 174 obras en una pequeña galería, para lo que sería un show revolucionario. Participaron artistas de siete países, resaltando el internacionalismo del movimiento y su rechazo a los temas religiosos.

Desafortunadamente, la exhibición no fue un éxito comercial, ya que sólo se vendió una obra de toda la colección.

1926: nace en Los Ángeles una de las actrices más populares del siglo XX: Norma Jeane Baker, nacida Norma Jeane Mortenson y conocida mundialmente como Marilyn Monroe.

En 1945, empezó a trabajar como modelo y más tarde inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico que todos conocemos.

Sus años de mayor popularidad en el cine arrancarían con Los hombres las prefieren rubias (1953) o Cómo casarse con un millonario (1953). Monroe nos dejaría otras películas exitosas como Vidas rebeldes o La tentación vive arriba.

Marilyn se casó tres veces, con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller. Tuvo además un buen abanico de amantes más o menos conocidos, como Robert Francis y John Fitzgerald Kennedy (entonces presidente de Estados Unidos).

Aunque Monroe fue un ícono de belleza y un auténtico mito erótico, la fama ejercía bastante presión sobre ella. Esto le llevó a desarrollar una personalidad neurótica, depresiva y obsesiva que combatía con medicamentos, por los que luego desarrollaría una adicción.

Finalmente, este mito sexual de los 50, se marchó a la edad de 36 años a causa de una sobredosis de barbitúricos, apareciendo en el informe de la autopsia como causa de muerte un “probable suicidio”.

Sin embargo, por la falta de pruebas y las extrañas condiciones en el lugar del deceso, muchas personas creen que realmente fue asesinada.

1937: nace Morgan Freeman, actor estadounidense. Freeman nació en Memphis, Tennessee, y su primer personaje acreditado llegó en 1971 con el largometraje Who Says I Can’t Ride a Rainbow!

Sin embargo, su carrera recibió el impulso que necesitaba al ser nominado al Oscar y al Globo de Oro, por Street Smart, donde compartió protagonismo con Christopher Reeve.

A partir de entonces, su profundidad emocional y versatilidad lo han convertido en uno de los artistas más respetados de su generación. En el 2005 ganó el premio Oscar por su papel en Million Dollar Baby.

Además, ha recibido otras nominaciones por sus actuaciones en Driving Miss Daisy (1989); The Shawshank Redemption (1994) e Invictus (2009). También ha ganado los premios Globo de Oro y SAG.

1938: en Estados Unidos, comienza a publicarse la historieta Súperman.

Fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1932, cuando ambos se encontraban viviendo en Cleveland, Ohio. Estos vendieron el personaje a Detective Comics, Inc. en 1938 por 130 dólares.

La primera aventura de Súperman fue publicada en Action Comics (junio de 1938), para luego aparecer en varios seriales de radio, programas de televisión, películas, tiras periódicas y videojuegos.

Con el éxito de sus aventuras, Superman ayudó a crear el género del superhéroe y estableció su primacía dentro del cómic estadounidense.

La apariencia del personaje es distintiva e icónica: un traje azul, rojo y amarillo, con una capa y un escudo de “S” estilizado en su pecho.

1945: en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos bombardea Osaka, este movimiento fue clave para la obtención de la victoria en tierras niponas.

1967: en el Reino Unido se publica el esperado álbum del grupo de rock The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Es considerado el disco más importante de la historia del rock & roll, y la confirmación de The Beatles como el mejor grupo de rock de todos los tiempos.

Actualmente es uno de los álbumes más vendidos de la historia, con más de 32 millones de ventas estimadas, y se ha convertido en el segundo álbum más vendido en la historia del Reino Unido.

1974: nace Alanis Morissette, reconocida cantante canadiense.

1996 nace el actor y bailarín británico Tom Holland. Debutó por primera vez interpretando a Michel, el mejor amigo de Billy en Billy Elliot the Musical; después de ocho fases de audiciones, y dos años de entrenamiento.

Dos meses después de finalizar el musical, Tom se presentó al casting de Lo imposible, película con la que debutó en la gran pantalla. La misma fue estrenada en el Festival de Toronto el 9 de septiembre de 2013.

Su interpretación en esta cinta fue destacada por medios como The Telegraph, The Guardian, Screen Daily, The Hollywood Reporter y Entertainment Maven.

Actualmente Holland le da vida al personaje de Spider-Man en las películas de UMC.

2006: fallece a sus 59 años, a causa de un cáncer de páncreas, Rocío Jurado. Jurado fue una cantante andaluza de fama internacional, que se especializó en géneros musicales como la copla andaluza y el flamenco.

Se afianzó también en el género de la balada romántica, género este con el que alcanzó relevancia en América.

2008: muere Yves Saint Laurent, diseñador de moda y empresario francés, considerado uno de los principales exponentes de la moda de la segunda mitad del siglo XX.

2009: se estrella el vuelo 447 de Air France procedente de Río de Janeiro y con destino París.

El accidente fue el que tuvo mayor número de muertes en la historia de Air France (con 216 pasajeros, y 12 tripulantes a bordo, incluyendo tres pilotos.). Además fue el segundo y mayor accidente fatal del Airbus A330.

2014: en El Salvador, Salvador Sánchez Cerén toma de posesión como presidente.

2020: debido a las diversas protestas por la Muerte de George Floyd, manifestantes entran a jardín de la Casa Blanca.