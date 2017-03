Federer eliminó a Del Potro en el Abierto de Miami

28/03/2017 12:00 AM - AP

Roger Federer entró al estadio y percibió el ambiente. Luego, se dedicó a brindar un buen espectáculo y a gestionar un triunfo sin sobresalto alguno. El suizo avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Miami, al doblegar ayer 6-3, 6-4 al argentino Juan Martín del Potro. Federer (4to preclasificado) chocó ante Del Potro (29no) por vez primera desde 2013, nunca perdió su saque y mejoró a una foja de 15-1 en el año.



En dos ocasiones, le quebró el servicio al argentino, una en cada set. No necesitó más. “Creo que yo merecí más el triunfo”, aseveró Federer, quien ha sido monarca de este torneo en 2005 y 2006. “Tomé más la iniciativa... me gusta que haya sido así”.



En la rama de mujeres, la alemana Angelique Kerber (1ra) se colocó en cuartos de final, con un triunfo por 6-2, 6-2 sobre Risa Ozaki. Caroline Wozniacki llegó también a cuartos, por el retiro de Garbiñe Muguruza, luego del primer set.



La hispano-venezolana se sintió mareada por el calor. Wozniacki (12ma) se llevó la primera manga por 7-6 (1) sobre Muguruza (6ta). “Estoy contenta por llegar a cuartos de final”, comentó la danesa. “Creo que estoy jugando bien”.



Muguruza recibió atención médica a un costado de la cancha luego del desempate, que puso fin a un set de 70 minutos. Luego, decidió que no podía continuar en un calor húmedo de 77 grados Fahrenheit (25 centígrados) en el Sur de la Florida. Relató que le habían aquejado dolores de cabeza y abdomen en el set.



“Y esto empeoró durante el partido”, explicó.