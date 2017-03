Movimiento verde acorrala cada vez más al Gobierno

Mientras el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a las exigencias del movimiento “Fin de la Impunidad” dos meses después de la primera manifestación masiva, el movimiento verde sigue tomando fuerza y creciendo, a juzgar por el éxito que cosechó la manifestación del pasado domingo en Santiago, la segunda ciudad más grande del país.



Políticos de oposición como Guillermo Moreno, Max Puig y Enmanuel Esquea Guerrero, han apuntado directamente a la persona del presidente Danilo Medina. Los dos últimos han coincidido en que Medina está tan afectado por el escándalo de corrupción del caso Odebrecht que podría implicar que no termine su mandato presidencial que finaliza en agosto del 2020. Mientras, Moreno dijo que ante el escándalo se impone que contra el presidente se aplique una investigación penal, un juicio político o que renuncie al cargo.



Esquea Guerrero declaró recientemente que “ante el descrédito que arropa al PLD y el Gobierno la única salida posible para atenuar la caída es la renuncia de Danilo. ¡Tarde será peor!”.



El presidente de Alianza por la Democracia (APD) advirtió que si el país continúa por el rumbo que ha tomado “el presidente no va a terminar su período presidencial y no es cuestión de extremismo”. “No estoy diciendo que hay que sacar al presidente, sino que hay una situación en deterioro y que seguirá empeorando”.



“Entonces el presidente puede de un momento a otro, como el presidente Juan Manuel Santos (de Colombia) hacer un mea culpa; ahora yo lo veo poco probable. Pero si él no hace eso, la crisis seguirá profundizándose”, reflexionó Puig.



Moreno, en un artículo que publicó en la edición de ayer de Diario Libre, señaló que la ciudadanía se siente mil veces engañada y burlada y que por eso reclama la renuncia del presidente Medina. “Pedir la renuncia de Danilo Medina, no significa que vaya a hacerlo, a menos que la movilización ciudadana dé paso a una situación de ingobernabilidad y a una profunda crisis política”, opinó Moreno.



Moreno sugiere en su escrito que el camino que debe tomar la ciudadanía es generar una crisis política “porque la crisis que hoy enfrentamos es por la evidente imposibilidad que hay de poder darle una salida satisfactoria a los graves actos de corrupción”.



Ante esa situación, el presidente Medina dijo la pasada semana que no le teme “a los verdes” y en su discurso del pasado 27 de febrero, dijo que es el primero en sentirse identificado con que en el país se ponga a fin a la impunidad. Sin embargo, eso no ha logrado detener el movimiento ni aminorar los ataques en contra del presidente Medina, sino que por el contrario la ola opositora se hace cada vez más grande.



Ante ese panorama, la Procuraduría General de la República solo exhibe interrogatorios a funcionarios, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht. Aún está pendiente un nuevo acuerdo con la constructora debido a que el que se había firmado originalmente fue declarado inadmisible por el juez Alejandro Vargas.



¿Es posible cumplir las demandas del movimiento verde?



La esencia del movimiento verde es pedir el fin de la impunidad, sin embargo, al mismo tiempo descalifica los mecanismos institucionales y judiciales establecidos para procesar a los acusados de corrupción, al considerar que el Ministerio Público y el sistema judicial están parcializados con el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Es por ello que entre sus demandas figuran que el Gobierno nombre un fiscal independiente para que canalice el caso e incluso algunos piden colaboración de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó en una entrevista que publica Diario Libre en su edición de ayer, que esa figura no está establecida en el Código Procesal Penal de la República Dominicana, por lo que no sería posible atender esa demanda por esa vía.



“En cuanto al papel de la ONU, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no contiene ninguna disposición que dé cabida a que funcionarios de las Naciones Unidas vengan a acompañar en un proceso persecutorio que lleva a cabo el Ministerio Público”, declaró según la referida publicación.



Los gestores del movimiento también piden que la empresa constructora no siga desarrollando proyectos en el país.

#CibaoMarcha el hecho de más impacto en RD

El movimiento verde continúa ganándole espacio al Gobierno en la opinión pública, básicamente en las redes sociales. El pasado fin de semana, se convirtió en una supertendencia en Twitter la etiqueta #CibaoaMarcha y ayer el tema se mantuvo vigente. Según estadísticas presentadas por el analista de redes,PavelDeCamps,la etiqueta#CibaoMarcha ha sido el acontecimiento que más impacto ha tenido en la historia de las tendencias en la República Dominicana y logró 134,032,897 impresiones y que incluso superó el impacto de la etiqueta #JuramentacionDanilo2016, durante la juramentación del presidente Danilo Medina el pasado 16 de agosto. Según De Camps, #CibaoMarcha superó también el impacto de la #MarchaVerde del 22 de enero y una de las razones fue que 129 influenciadores se mantuvieron activos en la marcha del domingo.

Críticos

Ante el descrédito que arropa al PLD y el Gobierno, la única salida posible para atenuar la caída es la renuncia de Danilo”

Enmanuel Esquea Guerrero

Político de la oposición

El presidente Danilo Medina puede de un momento a otro, como el presidente Juan Manuel Santos, hacer un mea culpa”.

Max Puig

Presidente de Alianza por la Democracia

No hay posibilidad de darle salida institucional a los graves actos de corrupción cometidos y confesados”

Guillermo Moreno

Presidente de Alianza País