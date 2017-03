Ministra de la Mujer se queja de trato que reciben las alcaldesas

La ministra de la Mujer se quejó ayer del trato que reciben las féminas dentro de los ayuntamientos y abogó por el cumplimiento de la equidad de género en los servidores públicos. Janet Camilo deploró que en el país haya vicealcaldesas que no cuenten con los equipamientos necesarios para resolver los asuntos que les compete. “Tenemos que apoyarlas y darles funciones para que ellas no se sientan ni siquiera con la necesidad de cambiarse para ir a la oficina, porque hay ayuntamientos que ni un escritorio les dan, y sé que hay muchos alcaldes que no les gusta que yo les diga esto, pero me nombraron para ello”, sostuvo.



Dijo que pese a existir el artículo 368 de la ley 176-07, que asigna a las vicealcaldesas la coordinación de las políticas de géneros en los ayuntamientos, la realidad es diferente, ya que no existe una comisión permanente que garantice este cumplimiento.



“Para hacer realidad la equidad de género es absolutamente necesario la demanda de compromisos de los ayuntamientos como primera línea de defensa frente a la desigualdad”, agregó.



Indicó que a pesar de los logros alcanzados en el reforzamiento de las legislaciones electorales relacionadas con los municipios y la inclusión de la mujer en los espacios de participación ciudadana en los ayuntamientos, todavía quedan muchos desafíos. En ese sentido, consideró que el tema de la igualdad de género debe ser manejado desde las direcciones de planificación y desarrollo de los ayuntamientos. “Yo no puedo seguir viendo, como política que soy, que los políticos las usemos como el pavo para Navidad y en el año completo nadie piensa en el pavo”. Al participar en un seminario organizado por Fedomu, Camilo instó a los políticos asumir compromisos para que hagan gestiones donde la mujer se sienta representada y puedan vivir libre de violencia y empoderadas.