Hermana de Rubby Pérez hace declaraciones sobre los Espaillat

La legisladora Lidia Pérez, hermana de Rubby Pérez, se refirió al caso de Antonio Espaillat, procesado judicialmente junto a su hermana.

En relación con este tema, Pérez dijo que sintió compasión al verlo. “La justicia no es venganza. Le dije al Señor que le dé fortaleza (a Antonio Espaillat) para que pueda enfrentar su responsabilidad”.

La declaración la ofreció en el Palacio de Justicia, donde se estaba conociendo la solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos Espaillat.

Durante su permanencia en la sede judicial, la congresista reafirmó su sentimiento hacia Espaillat al decir que mantiene sus oraciones dirigidas a él, y que espera que cuente con la fuerza necesaria para hacer frente a lo que está ocurriendo.

Lidia Pérez propone ley de supervisión de infraestructuras

El martes, desde el Congreso, Lidia Pérez se refirió en una intervención a tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, y afirmó que la falta de supervisión estatal contribuyó directamente al hecho.

“Cuando lees la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, es algo que a mí en particular me conmovió. Al leer todo esto con más ahínco, ayer me pronuncié en el hemiciclo del Congreso Nacional, de que en nuestro país necesitamos una ley de supervisión y fiscalización de infraestructura”, expresó Pérez.

La diputada sostuvo que la tragedia evidenció graves fallos estructurales en el edificio donde operaba la discoteca. Asimismo, cuestionó la inexistencia de organismos que fiscalicen espacios públicos.

“Eso dio en la cara, ese edificio no tenía condiciones aptas para que fuera frecuentado por personas. Sin embargo, al no existir ningún organismo fiscalizador del mismo, por eso ocurrió eso”, denunció.

Pérez hizo un llamado a sus colegas legisladores para que prioricen una legislación en esa dirección, asegurando que lo ocurrido en el Jet Set debe marcar un antes y un después en materia de seguridad y control de infraestructuras en la República Dominicana.

“No podemos desistir. Ayer hice un llamado a mis compañeros diputados, que entendía que dada la magnitud de esta tragedia del Jet Set, nosotros tenemos que priorizar esto, que sin lugar a dudas es de interés nacional”, concluyó.