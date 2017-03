Nadal vence a Mahut y va a cuartos en el Abierto de Miami

Rafael Nadal capitalizó el único break point que se registró en el encuentro y ello le bastó para imponerse a Nicolas Mahut, con lo que selló su boleto a cuartos de final del Abierto de Miami. En el día en que se cumplió el 13er aniversario de su primer partido ante Roger Federer, Nadal se impuso a Mahut por 6-4, 7-6 (4). El español, quien tenía entonces 17 años, sorprendió a Federer en aquella fecha dentro de este mismo torneo, y se impuso por 6-3, 6-3. Fue el primero de 36 duelos entre ambos, en una rivalidad que podría tener un nuevo capítulo en la final de la presente edición.



En la jornada avanzó también Kei Nishikori, quien remontó un quiebre en el tercer set y derrotó al argentino Federico Delbonis por 6-3, 4-6, 6-3.



En el tercer parcial, el japonés estuvo en desventaja de un quiebre, pero ganó cinco de los seis últimos games.



El segundo preclasificado enfrentará en cuartos de final al italiano Fabio Fognini, quien superó 6-0,6 -4 a Donald Young.



En la rama de mujeres, Karolina Pliskova (2da preclasificada) doblegó 6-3, 6-4 a Mirjana Lucic-Baroni para colocarse en semifinales. Es la primera vz que la checa avanza a estas instancias en Key Biscayne. “Estoy disfrutando realmente mi tenis este año... hasta ahora voy ganando casi cada partido”, comentó Pliskova.



No jugará serie Copa Davis



Rafael Nadal no jugará con la selección de España la próxima semana ante Serbia por los cuartos de final de la Copa Davis.



La capitán Conchita Martínez excluyó a Nadal del equipo que anunció el martes. Aunque no explicó el motivo, el ganador de 14 títulos de Grand Slam había advertido hace algunas semanas que probablemente no jugaría ante Serbia por conflictos con su itinerario para la próxima temporada de arcilla.



En cambio, el equipo estará integrado por Pablo Carreño Busta, Albert Ramos-Viñolas, Marcel Granollers y Marc López.



España jugará la serie en canchas duras entre el 7 y 9 de abril en Belgrado.