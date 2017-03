Jessica Pereira celebra dos años de éxito en la radio de EE.UU.

Jessica Pereira no esconde su felicidad y satisfacción, ya que hace dos años que las grandes puertas se abrieron para ella en Estados Unidos. Tras ser contratada como una de las animadoras del espacio radial “El Vacilón de la Mañana”, de La Mega 97.9 FM, de Nueva York, ha encontrado un escenario que ha favorecido su desarrollo en los medios de comunicación.



La comunicadora venezolana, que se dio a conocer en la República Dominicana, entiende que aún le falta un largo camino por recorrer, aunque atraviesa un buen momento de su carrera. Y es que a poco tiempo de su incursión en la radio de EE.UU, se ha posicionado como una de las voces favoritas de los radioescuchas, gracias a su estilo, timbre de voz y dominio. “Estoy sumamente agradecida con todos aquellos que me han estado siguiendo durante estos dos años en la emisora La Mega, que es la casa de los locutores más famosos de New York. Aquí, he crecido como nunca antes lo había hecho. En Estados Unidos es el talento que habla por ti, no la belleza”. Pese a que su día comienza a las 3:30 de la madrugada, para poder trasladarse a la emisora y preparar el contenido que presentarán de 6 a 11 de la mañana, Jessica dice que disfruta mucho su trabajo. “Además de interactuar con los oyentes, tengo que leer noticias; dar el reporte del tráfico, hacer parodias y radionovelas. La química con mis compañeros, que todos son dominicanos, es excelente. Somos un equipo sólido, balanceado y los reportes de medición de audiencia nos mantienen el primer lugar”, indicó. Por otro lado, Pereira informó que está inmersa en un sinnúmero de proyectos, algunos de los cuales tendrán presencia en República Dominicana, como lo es su línea de trajes de baño y su calendario 2017.