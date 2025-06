Ani es un flamenco con el ala rota. Sus ex dueños son veterinarios. Ellos la salvaron y la llevaron a su casa, donde señoreó, y fue parte de la familia durante 17 años. Se miraba al espejo y tal vez pensaba que aquello que veía era un ser igual a ella. Cuando los dueños se mudaron a un apartamento tuvieron que buscarle un hábitat nuevo. Quizás el que debió tener siempre.



Eladio Fernández no es solo un fotógrafo, sino también un activista a favor de la ecología. Él junto a otros compañeros, ha logrado devolver más de 150 flamencos a su hábitat natural. Así que supieron de Ani. Y ella tuvo a bien posar para ese señor fotógrafo. Ahora Ani habita en el zoológico, con otros congéneres. Hace poco su ex dueño fue a verla por primera vez, le hizo el sonido de siempre, por el que durante 17 años respondió a sus querencias, pero Ani ya no era Ani. No le correspondió. O no lo conoció. Ahora Ani es sencillamente una flamenco que hace vida de flamenco… aunque no puede volar.



En coincidencia con la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC 2025) en Niza, Francia, se anunciaron los ganadores del Premio Fotomar, convocado por las embajadas de Francia y Alemania en la Alianza Francesa.



El primer lugar fue otorgado al fotógrafo dominicano Eladio Fernández, por su serie “La tragedia rosa”, que documenta la alarmante situación de los flamencos del Caribe en cautiverio ilegal.



El segundo lugar fue para Giovanni Alvarado con “El Caribe que el sargazo se robó”, sobre los estragos del sargazo en las playas dominicanas.



El tercer lugar lo recibió Francesco Spotorno, con la serie “Duritos: Entre el mar y la necesidad”, centrada en la pesca del caracol en Arroyo Barril, Samaná.



El Premio franco-alemán Fotomar es organizado por las embajadas de Francia y Alemania en República Dominicana, con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Alianza francesa de Santo Domingo, y cuenta con la producción de Erika Santelices.



La exposición con las series ganadoras empezó el lunes en la Alianza francesa de Santo Domingo, y luego viajará al Centro Dominico-Alemán y a la Alianza Francesa de Santiago de los Caballeros, como parte de una muestra itinerante que busca generar conciencia nacional sobre la urgencia de proteger los ecosistemas marinos y costeros.

Ani, la flamenco (Eladio Fernández, 1er lugar).

Composición del jurado evaluador del concurso

La selección de los ganadores fue realizada por un jurado de alto nivel, compuesto por cinco destacadas personalidades: Sonia Barbry, embajadora de Francia; Maike Friedrichsen, embajadora de Alemania; José Alejandro Álvarez, reconocido fotógrafo submarino dominicano; Rebecca García Camps, bióloga marina y directora del programa marino del Grupo Puntacana; y Celeste Mir, directora del Museo Nacional de Historia Natural.