Miralba Ruiz aclara que los pechos femeninos no son estáticos

La presentadora de televisión Miralba Ruiz salió al frente de las críticas que ha recibido por mostrar las formas de sus senos con un escote pronunciado en la alfombra roja de la pasada entrega de los Premios Soberano.

Mediante un post en Intagram, en la colgó varias fotos con distintos tipos de senos, la comunicadora reconoció que es y siempre será objeto de críticas, situación que como según dijo, ha asumido hace mucho tiempo.

“Y la verdad, si no se ofende a mis afectos o me irrespetan, no me afectan, así que la razón de este escrito no es "defenderme" ni argumentar nada sobre mí, sino, sobre el fenómeno que noto a través de la crítica”, escribió la comunicadora, madre de dos niñas.

En el mismo post cuestionó además a las personas que se han dedicado a criticarla y se preguntó “¿en qué momento hemos asumido que los pechos de la mujer son estáticos, duros y redondos como bolas de tenis?

“Los senos de una mujer son tejidos blandos que se amolda y se adapta. Si giras ellos giran. Si estas boca abajo deben colgar. Si los aprietas, se aplastan... son moldeables. Lo natural es que así sea”, detalló.

Ruiz sostuvo que no tiene en nada en contra de las cirugías plásticas, y que entiende que el querer imponer como normal exageraciones en pro de la estética le parece dañino para la autoestima de todas las mujeres.

“No quiero que mis hijas ni más de nadie sienta, que para ser exitosa hay que tener "2 melones" puestos e inamovibles”, escribió.

Aplaudió a la también comunicadora y actriz Nashla Bogaert, quien en varias ocasiones ha manifestado que no se someterá a una cirugía de para aumentar su busto pese a la presión social que recibe, “la belleza viene en todos los tamaños y ese es un gran mensaje”.

“Reitero: no critico a quienes se operan los senos y usan prótesis. Señalo a quienes asumen que todos los pechos deben ser así porque no es lo real”, resaltó.

Empero exhortó a no enseñar a las jóvenes a creer que si no tienen senos grandes y firmes, no valen ni son bellas, ni pueden ser exitosas y respetadas, “no. Eso no. Así no”.