La directora de Conape niega atropellos en asilos

La directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), aseguró ayer que viene desarrollando una labor de supervisión y fiscalización de la planta física, los programas y el personal de los 32 asilos y 30 hogares con que cuenta esa entidad desde que el Ministerio de Salud le transfirió esas responsabilidades en 2015, a raíz del decreto 83-15.

Nathalie María, afirmó que producto de esa situación, ha encontrado la hostilidad de algunos médicos y enfermeras que no asistían a cumplir con sus labores y descargaban su compromiso en las monjas que administran estos centros, en donde se asisten un total de 1,899 personas.



Sostuvo que en su intento de poner la casa en orden procedió a realizar un cruce de nómina a través de la Contraloría General de la República, que detectó a empleados en tres y hasta en cuatro nóminas del Estado, y a raíz del cual, el 41% del personal presentó certificados médicos, alegando problemas de salud.



“Nosotros procedimos a llamarlos, y le preguntamos, - ¿usted está enfermo? tráiganos el diagnóstico del médico para ver qué es lo que le pasa y lo mandaremos a la comisión de la Seguridad Social, donde lo evaluarán y determinarán si usted está enfermo o no. A raíz de eso, muchos se integraron con cierta dificultad”, dijo la funcionaria durante una visita a la redacción de elCaribe.



Dijo que no es posible que las monjas tengan que realizar el trabajo que les corresponde a los empleados nombrados por el Gobierno, y en cuya nómina se gastan RD$180 millones anuales.



Puso como ejemplo, el caso de un envejeciente agonizante en el asilo de Baní el cual falleció sin asistencia el mes pasado porque el médico y las enfermeras estaban realizando protestas por aumento de salario y otras reivindicaciones.



Dice no hay represión



Negó que exista represión y cancelaciones masivas del personal, como han denunciado recientemente varios gremios de enfermeras, sino que lo que está solicitando es la integración al trabajo y el cumplimiento de un horario.



Nathalie María explicó que el conflicto, también tiene que ver con su negativa a complacer el pedido del presidente del Sindicato Nacional de Servicio de Enfermería (Sinatrae), Julio César García Cruceta, quien reclama que se le descuente por nómina RD$300 a cada una de las 147 enfermeras de la institución para transferirlos al sindicato por concepto de membresía.



María alegó que la mayoría de las enfermeras no han dado su autorización para el referido descuento, razón por la que no puede implementar la medida.



Dijo que otra razón de descontento es la redistribución del personal que ha debido hacer en función de las necesidades de los centros, ya que mientras algunos asilos y hogares tienen muchos empleados y pocos envejecientes que atender, en otros ocurre lo contrario.



“Hay un asilo que tiene cuatro personas nombradas y hay 38 envejecientes. Entonces, ¿qué es lo más lógico?, que donde hay mucho personal sea distribuido”.



Agregó: “Lo que estamos haciendo es tratando de organizar, porque el Gobierno invierte millones de pesos, el Gobierno está invirtiendo ahora mismo más de RD$500 millones entre los hogares de día y asilos anualmente”, dijo.



Depuración de programas



Asimismo, la funcionaria dijo que en su gestión también ha depurado junto a la Contraloría los programas de dotación de leche y proteínas y de transferencias económicas (a adultos mayores, que manejaba Salud Pública, los que dijo, estaban viciados).



En ese sentido, dijo que redujo los más de 6 mil ancianos que se beneficiaban con las transferencias de RD$400 y RD$600, a apenas 900 personas, ya que la mayoría no reunía los requisitos para recibir la ayuda que implica que el beneficiario no tenga ningún tipo de ingreso, ni tarjeta de Solidaridad o pensión.



Dijo que un total de 2,300 adultos mayores de los hogares de día reciben sus raciones de leche y proteínas para el mes de abril y que también ha logrado aumentar las subvenciones que reciben estos centros para la compra de alimentos y artículos de cuidado personal como pampers y toallitas húmedas.

Dice aumento general de salarios es improcedente

En cuanto a la demanda de aumento de salario que reclaman las enfermeras y médicos, dijo que no es procedente, pues esa institución no está dentro de las firmantes en el acuerdo arribado entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Gobierno. No obstante, aseguró que a algunos empleados que cumplen fielmente con sus funciones se les ha venido reajustando sus salarios, de suerte que una enfermera auxiliar que cobraba RD$16 mil se le elevó el salario a RD$20 mil; a médicos que ganaban 38 mil se les aumentó a 50 mil y personal de mayordomía que ganaba cinco y seis mil pesos se le aumentó a RD$10 mil. En otro orden, reconoció que las condiciones de los hogares y asilos no es la mejor ya que es necesaria una mayor inversión para mejorar la estructura física, las camas y la capacitación del personal para el cuidado de los adultos mayores.



Resaltó que según las estimaciones la inversión promedio para el cuidado de un adulto mayor es de RD$12,886.80.