Efemérides del 01 de mayo : Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 1 de mayo? El 1 de mayo es el día 121.º del año en el calendario gregoriano. Quedan 244 días para finalizar el año. A continuación te presentamos los hechos más relevantes ocurridos un día como hoy 1 de mayo en la historia.

Efemérides de hoy 01 de mayo

Se conmemora el Día internacional de los Trabajadores. Fue establecido en esta fecha en la mayoría de los países del mundo, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista Internacional, celebrado en París el 1 de mayo de 1889.

Se trató de una iniciativa reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas, que fueron ajusticiados en Estados Unidos por su participación en las protestas que tenía como objetivo conseguir la jornada laboral de ocho horas.

Dicha huelga inició el 1 de mayo del año 1886, y desencadenó el 4 de mayo en la Revuelta de Haymarket, en Chicago.

1731: muere Johann Ludwig Bach, reconocido compositor y violinista alemán.

1786: en Viena (Austria) se estrena la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.

1851: se inaugura en el Palacio de Cristal de Londres (Reino Unido), la primera gran Exposición Universal de la Historia. En sus 140.000 m2, se dieron cita 10.000 expositores de todo el mundo, mostrando las maravillas técnicas de todo el planeta.

La nación anfitriona arrasó a sus competidores al ser el primer país que inició la revolución industrial. Lograron un éxito apabullante al alcanzar la asombrosa cifra de seis millones de visitantes en los cinco meses que duró la muestra.

1898: en la bahía de Manila, se libró la Batalla de Cavite, enfrentamiento entre fuerzas navales estadounidenses y españolas.

1931: en Nueva York, el presidente Herbert Hoover inaugura el Empire State, el edificio más alto del mundo para ese momento.

Hoy en día este rascacielos es un símbolo de la ciudad de Nueva York. Para su construcción se necesitaron más de 3000 mil obreros, en su mayoría inmigrantes europeos. Es visitado por más de 110 millones de personas al año.

1941: en Nueva York se estrena la película Citizen Kane de Orson Welles. Fue la ópera prima de Welles, ganó un Oscar al mejor guion original para Herman J. Mankiewicz y el propio Welles. Sería el único Oscar conseguido por Welles en toda su carrera, a excepción del honorífico de 1970.

Citizen Kane estuvo entre las candidatas al Oscar en otras ocho categorías: película, director, actor principal, dirección artística, fotografía, banda sonora, sonido y montaje. Está considerada como una de las obras maestras de la historia del cine, siendo particularmente alabada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa.

«La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse». Citizen Kane.

1945: tras el suicidio de quien era el primer mandatario Adolf Hitler, Kart Dönitz fue designado presidente de Alemania. Dönitz fue un marino alemán, con participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Comandó la Kriegsmarine (Marina de Guerra) de la Alemania Nazi entre el 30 de enero de 1943 hasta el final de la guerra, con el rango de Großadmiral (grado máximo de la marina alemana).

El 1 de mayo de 1945 fue designado presidente de Alemania tras la muerte de Adolf Hitler. El cargo lo ocupó durante 23 días y fue sucedido por la Comisión Aliada de Control Alemana. Nunca llegó a recibir el título de Führer (líder o guía), pero sí el de Reichspräsident (Jefe de Estado). Luego de haberse retirado del poder, fue detenido por las Fuerzas Aliadas y trasladado a la ciudad alemana de Núremberg, donde se le juzgó por crímenes de guerra.

También se le acusó de ser el responsable de la Orden Nº 154, por la cual se desarrolló la ilimitada guerra submarina, violando los principios de la guerra naval. Finalmente fue condenado a 10 años de prisión, pero salió en libertad el 1 de octubre de 1956. Luego se retiró a vivir en una aldea cercana al puerto de Hamburgo. Se dedicó a escribir acerca de sus experiencias durante la guerra y llegó a publicar dos autobiografías. Murió en 1980 a los 89 años.

1945: para no ser capturado, Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi y su esposa se suicidan luego de asesinar a sus 6 hijos.

1946: nace John Woo, cineasta chino, reconocido por películas como Face Off, Paycheck, The expendables, entre otras.

1952: en Plaza de Mayo (Buenos Aires), Eva Perón pronuncia su último mensaje. Muere de cáncer el 26 de julio de ese año.

1967: en Las Vegas (EE. UU.), Elvis Presley se casa con Priscilla Beaulieu.

1969: nace Wes Anderson, reconocido cineasta estadounidense. Wes ha desarrolado a lo largo de su carrera un estilo único, este lo podemos apreciar en películas como The Royal Tenenbaums, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, entre otras.

1978: el japonés Naomi Uemura es la primera persona que llega al Polo Norte viajando solo en un trineo tirado por perros.

1978: en Estados Unidos, un representante de mercadeo de la empresa Digital Equipment Corp., envía el primer «correo no deseado» o «spam».

1982: nace Jamie Dornan, actor y cantante irlandés, conocido por participar en films como Shadows in the Sun o Fifty Shades of Grey.

1994: muere Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1, considerado por muchos expertos como el mejor piloto de la historia.

2015: María Elena Velasco, actriz mexicana (n. 1940), más popularmente conocida como «la India María».