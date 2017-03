Telemicro no transmitirá más el Soberano

31/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El Grupo de Medios Telemicro anunció ayer que decidió no transmitir más la gala de los Premios Soberano, incluyendo la alfombra roja, programas relacionados y promoción del evento. Según publicó el medio de comunicación en su portal, las condiciones contractuales entre el Grupo Telemicro y la Cervecería Nacional Dominicana no le permiten continuar con los acuerdos allegados, hasta el momento, debido a las desventajas en que se encuentra el grupo de comunicación. Según el comunicado, se reveló que el costo de todo lo que implica la promoción y transmisión del Soberano oscila entre más de 60 millones de pesos, inversión que no retorna a la empresa. Se anunció, además, que el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro, tiene en proyecto la creación de una nueva premiación, similar a premios Lo Nuestro, en donde los ganadores serán elegidos por el voto popular a través de la internet.



“No será un premio para competir con el Soberano; reconocemos que los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte están haciendo, desde hace más de 30 años, un trabajo formidable y muy digno”, se indicó. Según lo explicado, se ha planificado un encuentro con los productores de Univisión, quienes hacen premios Lo Nuestro para conocer detalles del trabajo.