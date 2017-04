Acción Dominicana Independiente - IV

En julio de 1963 la situación política se había complicado para Bosch y continuaba siendo sometido a grandes presiones militares, como él mismo declaró en reseñas que aparecieron en la prensa el 17 de ese mismo mes. Bosch indicó que “como presidente constitucional de la República, no se me pueden señalar líneas políticas”. Luego de estas declaraciones, informó que como consecuencia de esta situación, había solicitado la cancelación de un alto oficial de la Fuerza Aérea y de un capellán católico del mismo cuerpo. Se refería al mayor, doctor en leyes, Rolando Haché, y al sacerdote de la iglesia Católica, Marcial Silva.



El viernes 2 de agosto, la prensa anunció que el domingo 4 se celebraría, por primera vez, una manifestación de afirmación cristiana, organizada por un comité compuesto por el ingeniero Enrique Alfau, presidente, y los miembros, doctor Aquiles Rodríguez y Rodríguez, el doctor Antonio Frías Gálvez, Gloria Kunhardt Núñez y Julio Cruz. En esa comparecencia, el ingeniero Alfau declaró que era necesario que el país se enfrentara a las fuerzas disociadoras, antipatrióticas y anticristianas del comunismo”. Continuó diciendo que “nosotros los dominicanos tenemos la obligación de defender nuestra patria cristiana y nos sentimos altamente satisfechos del respaldo, del entusiasmo y de la acogida que hemos recibido de todas las instituciones democráticas y cristianas del país.”

Durante todo el mes de agosto se sucedieron varias de estas manifestaciones, tanto en la capital como en diferentes provincias del país, en las cuales participaron los partidos de oposición y la iglesia católica.



La Acción Dominicana Independiente, el 3 de agosto hizo una invitación a los padres, a las madres, a los hijos de Acción Dominicana Independiente a la manifestación que tendría lugar el día siguiente, domingo 4 de agosto, a las 9:00 am, en el Baluarte de El Conde. Terminaba firmando “por Dios y por la Patria, la Directiva”.

Durante el mes de septiembre, se sucedieron varios paros y el golpe de Estado se consumó el 25 de septiembre.



El 2 de octubre, en reseña de prensa, los directivos de la Acción Dominicana Independiente José A. Aybar Castellanos, doctor Aquiles Rodríguez, ingeniero Enrique Alfau, Robinson Ruiz López, doctor Antonio Frías Gálvez y Alejandro Melo anunciaron que se iniciaría una campaña contra los comunistas, reseña que reproducimos íntegra por la importancia de sus pronunciamientos. La semana próxima la dedicaremos a la controversia surgida entre esta organización y el Listín Diario, por interpretaciones de una y otro lado, en las que no lograron ponerse de acuerdo. La reseña es la siguiente:

“La Acción Dominicana Independiente celebró anoche una Asamblea General en la que decidió continuar la depuración de comunistas de las empresas públicas y privadas y recabar apoyo internacional al actual gobierno.



“Uno de sus miembros -el licenciado Francisco Sánchez Báez- analizó los pronunciamientos de Munoz Marín respecto del golpe militar del 25 de septiembre y dijo que en el exterior existe una equivocación respecto de la realidad dominicana.



“Dijo que se está formando una opinión en el extranjero tendiente a calificar al presente gobierno de dictadura.



“En consecuencia propuso que se enviara un mensaje a la Casa Blanca, en Washington, con una exposición de la situación dominicana y que recabe el reconocimiento al Triunvirato.



“Para la firma de este mensaje, según Sánchez Báez, debía comenzarse desde hoy a visitar las empresas poderosas de esta ciudad para que aporten su apoyo y le digan al gobierno de los Estados Unidos ‘que éste es el gobierno que necesitamos’.



“El locutor y periodista Tomás Reyes Cerda, a su vez, propuso que el programa “El Periódico del Aire” sea retransmitido por la emisora oficial del gobierno, para que en el extranjero se oigan los mensajes de adhesión de las distintas organizaciones, familias y personas que apoyan el actual gobierno.



“De donde quieran que estén”



En una segunda intervención Reyes Cerda propuso “sacar a los comunistas de donde quiera que estén”.



Mencionó algunas empresas privadas y del gobierno en las que supuestamente hay comunistas y pidió una acción rápida para “sacarlos”.



“A esta moción se sumó la casi totalidad de la asamblea general.



“Robinson Ruiz López pidió que se abogue para que los obreros depuren sus sindicatos de comunistas.



“Todas estas mociones fueron apoyadas por unanimidad por unas sesenta personas que componían la asamblea general de Acción Dominicana Independiente.



“Se espera que de hoy a mañana, esta Organización publique un comunicado en que se haga constar el historial de la misma, y en la que explique su posición respecto de la actual situación dominicana.



“El señor José Andrés Aybar Castellanos se refirió a Munoz Marín y a Betancourt y dijo que la gestión de estos estadistas americanos será ineficaz frente a las evidencias que se den a conocer al exterior.



“Consideró que si Estados Unidos da su visto bueno y advierte la estabilidad política del gobierno, las otras naciones de América seguirán su ejemplo.



“Presidió la asamblea el señor Aybar Castellanos. Lo acompañaron en la mesa de presidencia los señores doctor Aquiles Rodríguez, ingeniero Enrique Alfau, Robinson Ruiz López, doctor Antonio Frías Gálvez y Alejandro Melo.”



El 4 de octubre, en un “Pronunciamiento”, la ADI indicaba que “lamentablemente, el hecho del 25 de septiembre tuvo su justificación en la conducta del gobierno. Era necesario. Y nadie más podía llevarlo a feliz término. Venturosamente, quienes lo perpetraron no tardaron veinte y cuatro (sic) horas en retornar el poder a manos civiles, en las cuales reposa, y la ciudadanía está en el deber de creer en la honestidad y en la hombría de bien de quienes por honor deber preservar y garantizar la continuidad del gobierno civil, al que debe acatamiento y respeto.



“Acción Dominicana Independiente permanecerá siempre en actitud vigilante y aplaudirá las buenas obras de los actuales gobernantes, y censurará con la entereza que acredita su conducta los actos de los intereses generales.



“Para terminar, Acción Dominicana Independiente, quiere recordar respetuosamente al Triunvirato, que la actual situación surgió como consecuencia de la lucha del pueblo contra la penetración del comunismo, y que uno de los fines esenciales del gobierno, aparte del más pronto restablecimiento de la vida institucional de la nación, es la lucha sin tregua y sin cuartel contra tales ideas, hasta erradicarlas definitivamente del suelo de la patria. Firmado por la Directiva, José Aybar Castellanos, Presidente.”