“El arte hoy constituye un medio de comunicación y denuncia social muy fuerte”

Sus inicios en el mundo del arte datan desde muy temprana edad; tenía solo 12 años cuando comenzó con sus primeras lecciones de pintura y nunca las abandonó. Melissa Roedán estudió Diseño de Interiores en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y luego empezó a trabajar en el área de arquitectura, interiorismo y paisajismo en la empresa Arquitrabe S. A., pero a pesar de lo tanto que le gustaba su trabajo, su inclinación por el arte pudo más. Explica que después de ganar una beca de estudios, a través de la embajada italiana, para estudiar Artes Plásticas en Florencia, Italia, su vida cambió totalmente, y decidió dejarlo todo atrás y dedicarse por entero a su pasión. “Mi experiencia en esta ciudad, donde se respira el arte en cada rincón, ha sido el trampolín para mi carrera, a ella le debo mi metamorfosis personal y artística”, expresa Melissa, quien está dedicada por entero al arte, “que es una labor que requiere la máxima concentración, en orden de mantener viva la creatividad”.

¿Consideras el arte una buena herramienta de reflexión?

Es la mayor “herramienta de reflexión”, pues siendo artista, no solamente, nos cuestionamos continuamente como individuos, sino que, con nuestras creaciones, transmitimos y despertamos cientos de razonamientos diferentes en los espectadores.



¿Qué episodios han sido más determinantes en tu vida a la hora de expresarte artísticamente?

Mis obras están basadas en las experiencias del momento, como bien sabemos, el arte es fundamentalmente subjetivo; me baso en acontecimientos sociales que me tocan profundamente, así como en aspectos personales,un buen ejemplo de esto es el caso de mi pasada exposición individual, basada en la maternidad y en lo que este proceso crea en la mente de un artista. En mi caso, fue muy marcado y, a la vez, productivo, pues me era imposible parar de crear.



¿Cuál o cuáles de tus obras te han emocionado o conmovido y por qué?

Hace unos años hice una individual relacionada a temas sociales de actualidad e hice una escultura dedicada a los limpiabotas, se llamaba “¿Va a limpiá?”, es una obra que cada vez que veo la imagen, me emociono y cuando leo el fundamento artístico, aún lloro. La serie intitulada “Muñecas de seda”, es muy importante para mí; denuncia de una manera poética y sutil, sin dejar de ser firme, la posición de la mujer en el mundo de hoy. Sobre mi exposición actual, “Me llamo libertad”, la instalación artística intitulada “Así eres tú, libertad?”, es muy tocante para mí, crea una atmósfera etérea y simbolista, transportándote así a los sentimientos más profundos. Sin olvidar, “16 Piedi Rossi”(16 Pies Rojos) dedicada a la libertad negada de los emigrantes; me identifico sobremanera con esta obra, ya que, en varias ocasiones, he sentido y librado la batalla contra el rechazo y los prejuicios por ser, simplemente, extranjera.



¿Qué podrá extraer el espectador que acuda a ver tus exposiciones?

¡Emoción! Pura emoción y la sensación de descubrir algo nuevo en cada obra, pues uso varias ramas artísticas para expresarme, logrando anular con ello la repetición. El observador se encontrará con combinaciones de elementos muy variados y fuera de lo común, como las bolsitas de té cocidas a mano; la madera antigua restaurada combinada con cerámica, lupas y cemento; globos hechos en resina con una técnica particular, papel artesanal bordado junto a dibujos hiperrealistas, en fin, una amplia gama de técnicas clásicas re-interpretadas en un todo.



¿Cuáles son las claves para ser artista en el escenario actual local e internacional?

La diversidad, no forzada; la manufactura impecable y la libertad de expresión sin olvidar el respeto por los movimientos artísticos que nos abrieron las puertas hoy.



¿Qué opinión tienes de la crítica?

En mi caso, ha sido muy positiva y he tenido suerte al ser aceptada; pienso que la crítica es siempre un impulso necesario para seguir reinventándose.



¿Desde tu óptica, cómo ves esta industria en RD?

Nuestro país ofrece grandes oportunidades, las personas son más propensas a dejarse seducir por el arte contemporáneo; somos un país joven y eso nos ayuda a ser más abiertos.



¿Durante tu carrera, qué proyecto te ha llenado más de satisfacción?

Las individuales, para mí, son todas grandes proyectos. En Italia tuve una en una Villa del Renacimiento, con muchos impedimentos por las reglas de conservación de bienes culturales que allá, justamente, reinan y que yo respeto profundamente, curarla fue muy agotador. Aquí en mi país, pienso que mi exposición actual es la más comprometedora, por ser el instrumento elegido por Arte San Ramón para celebrar su 55 aniversario; es una aventura halagadora y a la vez, reta tus capacidades. Hoy puedo afirmar que los resultados han sido exitosos; el esfuerzo está dando sus frutos.



¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en tu carrera?

Observar a los espectadores emocionarse, a tal punto, de no poder contener las lágrimas o verlos rebosantes de alegría y sentirse conmovidos al leer los escritos que, normalmente, acompañan mis obras; sin olvidar los reconocimientos y premios obtenidos en un país como Italia, donde hay que competir con una mayor cantidad de artistas, ser notada y reconocida en medio de otros talentos, es siempre de gran satisfacción. l

