Gustavo Ubrí considera que el gestor es una figura central en la vida cultural de una comunidad, por entender que su papel es crucial para el desarrollo y promoción del arte, la educación y la participación cultural. Asimismo, opina que este profesional actúa como intermediario entre la institución y el artista, además de planificar, promocionar y difundir la actividad. “Esto es precisamente lo que hacemos como gestor del Programa Apec Cultural, donde desarrollamos una agenda de actividades culturales en sus distintas manifestaciones que son aprobadas por su junta directiva que preside el profesor Carlos Sangiovanni, con el propósito de llegar a todo público interesado en las distintas ramas del arte, la literatura, la poesía, la fotografía, la artesanía, la pintura y la música”, afirmó a elCaribe el también arquitecto con postgrado en Conservación de Monumentos y Maestría en Diseño.

¿Es la gestión cultural una profesión de futuro. Hacia dónde considera que se dirige?

Como profesión, la gestión cultural la veo con mucho futuro, ya que juega un papel crucial en la preservación y promoción de la cultura en una sociedad que está en constante cambio. Esta se dirige hacia la adaptación a nuevos escenarios y públicos, especialmente en este contexto post pandemia, donde las redes sociales y el teletrabajo están transformando la forma en que interactuamos con el mundo y todas las culturas a la vez.



¿Considera que el especialista en gestión cultural debe tener ciertas cualidades personales?

Claro si, un especialista en gestión debe ante todo ser un amante de la cultura y tener una actitud proactiva en lo que emprende, si no hay pasión y dedicación la gestión no funciona. Y digo proactivo, pues es el propio gestor quien debe encargarse de motorizar y mover todas las teclas para que el evento sea posible, por lo que sentir pasión se hace imprescindible. Vender una idea y hacerla posible conlleva hacer empatía social para contar con el apoyo de la gente y el soporte económico que es donde más se dilatan los proyectos para su efectividad.



¿Los gestores culturales tienen la capacidad para transformar el futuro de la cultura. Hacia dónde sería interesante hacerla evolucionar?

Un gestor con un buen respaldo institucional puede ayudar a transformar realidades sociales, creando proyectos comunitarios participativos con talleres de capacitación artística y eventos de difusión, con lo cual genera fuentes de trabajo y donde la comunidad se auto gestiona una nueva forma de ingreso. Hoy con el fenómeno de la economía naranja, la evolución de la gestión cultural está por buen camino. Ahora con la nueva Ley de Mecenazgo puesta en vigencia recientemente, aunque todavía no arranca como se espera, pero estamos seguro que cuando empiecen a llegar los recursos habrá muchas buenas sorpresas en el ámbito cultural por la cantidad proyectos culturales que esperan por un mecenas. En pocas palabras, la evolución de la gestión cultural en la República Dominicana está al doblar de la esquina.



¿En el ámbito cultural siguen predominando los roles de poder masculino? ¿Qué cambios serían satisfactorios que acontecieran para transformar esta realidad cultural?

El predominio masculino en los roles de poder ya forman parte del pasado. Estamos en una época de cambio y de ruptura en todos los órdenes, donde la mujer al día de hoy juega un papel protagónico en el liderazgo profesional y empresarial, porque se ha ido preparando y empoderándose profesionalmente de todos los sectores de la vida social y en la gestión cultural no quedan atrás. De hecho, los primeros proyectos culturales que acaban de ser aprobado por la oficina de Mecenazgo en su gran mayoría son de liderazgo femenino casi todos. Y esto de por sí habla de una transformación cultural importante.



¿Cuáles han sido esos cambios y qué características adopta en el momento actual la producción cultural en nuestras ciudades?

La tecnología digital ha cambiado la forma en que se crea, distribuye y consume la cultura. La cultura se ha reconocido cada vez más como un motor de desarrollo económico y social. Hay un enfoque creciente en cómo la cultura puede contribuir al desarrollo urbano sostenible y a la resiliencia de las ciudades.



¿Cuando hablamos de gestión cultural, qué instancias, instituciones, organizaciones intervienen en ella?

Cuando hablamos de gestión cultural, nos referimos al conjunto de procesos y prácticas relacionada a la planificación, organización, producción, y de difusión destinado a la cultura en el que intervienen entidades públicas y privadas, centros culturales, galerías, museos y academias de arte.



¿Las políticas culturales han ido de la mano de un modelo concreto de institución pública, qué potencialidades y limitaciones tienen estos espacios para la creación cultural?

Las políticas culturales nunca podrían potencializarse al máximo en mano de un modelo centralista que decida y controle todo, porque se limita el desarrollo debido a la rigidez de la burocracia que muchas veces retrasa o impide que los recursos lleguen a todos los sectores a la vez. Por eso es importante la descentralización que hace a cada disciplina más eficiente y productiva en el desarrollo de la política propia de su sector. Sin embargo, en la actualidad las autoridades del Ministerio de Cultura han dado suficientes señales de descentralización laboral con los distintos viceministerios de esa cartera, con muy buenos resultados y con una buena cantidad de actividades que actualmente se realizan en los distintos sectores de la cultura. La música, el teatro y la literatura, así como la plástica, la danza y el patrimonio, todas están siendo atendidas con el mismo entusiasmo e interés y libertad de acción; y es como dije anteriormente, ahí está la clave del éxito de toda buena gestión.



¿Qué les recomendaría a aquellos estudiantes que han decidido apostar por la gestión cultural?

Les aconsejaría que sientan pasión por lo que emprendan para que lo desarrollen con muchas ganas, y mucha fe, con visión futura y sin miedo al sacrificio, porque la verdadera gestión cultural es altruista.

