Abinader pide a Danilo aclarar qué ha pasado con el aumento salarial de los policías

02/04/2017 10:46 AM - Redacción

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, exigió este domingo al presidente Danilo Medina que le aclare al país que ha pasado con el aumento salarial a los miembros de la Policía Nacional que él anunció en su discurso pronunciado el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.

Recordó que en esa ocasión Medina prometió la aplicación inmediata de un incremento salarial a los integrantes de la uniformad de tal magnitud que un raso devengaría un sueldo superior 16 mil pesos.

Recordó que ese anuncio tuvo un impacto tan positivo, que hasta los congresistas del Partido Revolucionario Moderno que estaban presentes en el salón aplaudieron de píe esa disposición.

Entrevistado en el programa semanal D´Agenda que se difunde por Telesistema, Canal 11, el líder político dijo que hasta la fecha esa medida no ha sido aplicada.

Agregó que lo más preocupante es que por ahí anda un video por las redes sociales en cuyo audio se puede escuchar al vocero de la Policía, general Nelson Rosario, diciendo que ese incremento no se va a producir.

En tal virtud el dirigente político se cuestionó en el sentido de que “dónde ha quedado la palabra del presidente de la República Danilo Medina”.

“Es bueno que el presidente aclaré quién tiene la razón, o el vocero de la Policía que habló esta semana, o él que habló en su discurso en el Congreso el 27 de febrero”, insistió el excandidato del PRM.

Enfatizó que Medina está compelido a aclarar si le va a mantener ese aumento o no a los miembros de la Policía, si se va a cumplir lo que él dijo o no.

“Sencillamente un subalterno de él ha dicho que no es verdad lo que ha dicho el presidente de la república”, reiteró, a la vez que propugnó por que la figura del presidente de la República hay que cuidarla, aunque no se refiera específicamente a Danilo Medina, Hipólito Mejía o Leonel Fernández, si no a la figura como tal.

Recordó que el tema del aumento salarial para los miembros de la uniformada y el equipamiento a esa institución es una propuesta que desde hace tiempo presentó el PRM.

El dirigente opositor dijo que el tema de la delincuencia y la inseguridad es el que más le preocupa a la población dominicana, y eso lo reflejan todos los estudios de opinión que se realizan en el país.