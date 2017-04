Lenín Moreno gana elecciones en Ecuador con 51%

03/04/2017 12:00 AM - AP

El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó la noche del domingo que los resultados oficiales confirman que el candidato oficialista Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales del país, lo que desató el descontento de seguidores de su opositor, Guillermo Lasso.



Según dijo Juan Pablo Pozo, Moreno obtuvo 51% de los votos, mientras que el candidato opositor Guillermo Lasso logró 49%.



“Ecuador merece la responsabilidad ética de sus actores políticos de reconocer la decisión democrática del pueblo en las urnas. El pueblo se pronunció en paz y respetando el orden público. Es importante que hoy respetemos a la ciudadanía. Aquí no se ha regalado ni ha quitado un solo voto a nadie”, precisó.



Casi de manera paralela, miles de enardecidos seguidores de Lasso rompieron barreras metálicas y llegaron casi al pie de la sede del Consejo Nacional Electoral en el norte capitalino, mientras decenas de policías se empeñaban en contener la avalancha humana en medio de golpes, empujones y ánimos crispados.



“¡Fraude, fraude!” era el grito que crecía en este grupo, mientras que del otro lado, a unas cuatro cuadras, cientos de personas que apoyan a Moreno bailaban y cantaban: “¡Sufre, Lasso, sufre!”, “¡Llora, banquero, llora!”.



Hasta el momento la policía no ha informado sobre enfrentamientos entre ambos bandos o con efectivos de la policía y el ejército.



Horas antes, ambos candidatos se habían declarado triunfadores.

Lasso no ha concedido la victoria de Moreno.

Ecuatorianos residentes en RD ejercen el voto



La comunidad ecuatoriana residente en el país acudió ayer a las urnas ubicadas en su embajada para participar del proceso de elección del próximo presidente de Ecuador para el período 2017-2021. El embajador ecuatoriano Rodrigo Riofrio expresó que aunque los ecuatorianos que viven en el país son una comunidad pequeña de 370 ciudadanos, los mismos han sido responsables y habían estado ejerciendo su derecho al voto.



Explicó que entre los ecuatorianos empadronados y con derecho al sufragio hay 180 mujeres, además de 190 hombres. “En la primera (19 de febrero 2017) vuelta hubo una participación de casi 60% y esta vez esperamos lo mismo o un número mayor, porque al ser una votación presidencial, creo que la gente está con más deseos de participar y de elegir a su presidente”, consideró el embajador Riofrio.



Los dos candidatos que han llegado al “balotaje”, como le llaman en ese país a la segunda vuelta electoral, son Lenín Moreno como candidato presidencial por el Partido Alianza País.