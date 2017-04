Presidente de Paraguay cancela ministro Interior

El presidente Horacio Cartes destituyó al ministro del Interior y a un mando policial tras la muerte de un militante opositor a manos de un agente, luego de las violentas protestas desatadas por la aprobación de una enmienda que permitiría la reelección presidencial.



El mandatario lamentó que las diferencias políticas no se hubiesen resuelto pacíficamente y que se tradujeran en hechos violentos.



“Me someto a una autocrítica porque los políticos no hemos podido dirimir nuestras diferencias con diálogo y la paz”, señaló Cartes en un mensaje divulgado en su cuenta de Facebook horas después de la destitución del ministro Miguel Tadeo Rojas y el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo.



Sin embargo, consideró que se apela a violencia “para tratar de golpear a un presidente electo por el pueblo”, aunque no señaló a nadie en particular.