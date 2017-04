Joe Veras cambia letras de tema tras recibir críticas en redes sociales

El bachatero Joe Veras decidió cambiar algunas palabras, incluyendo el título del tema “Te invito a ser infiel” por “Te invito a enloquecer”, tras recibir ataques de seguidores en las redes sociales. El cantante es uno de los bachateros dominicanos que por su trabajo se ha ganado el respeto del público y es considerado como uno de los pilares del llamado género de amargue. Su carrera se ha desarrollado sin escándalos y pretende que siga así.



“Solo cambio la palabra de infiel por enloquecer. No me hubiese gustado hacer el cambio, pero me vi obligado hacerlo ya que recibí ataques en mis redes sociales de personas que me encontraba en las calles y hasta de la iglesia que visito por el título de esta canción y de verdad que quien escucha las letras detenidamente se dará cuenta que nunca quise mandar a las parejas a que sean infieles”, explicó el reconocido bachatero en un comunicado.



“El hombre de tu vida”, quien acaba de llegar de una gira exitosa por Estados Unidos, ya se encuentra en República Dominicana para agotar una intensa agenda musical.



“Te invito a enloquecer”, compuesto por Héctor Peña y con arreglos de David Paredes junto a Veras, forma parte de las canciones que se encuentran en el último disco del cantante y guitarrista, titulada Entrega Total, junto a “Tequila, ron y cerveza”, “La Cita”, “Amor sin fama” y “Entrega Total”, y siete temas más.



La producción discográfica fue grabado en varios estudios de Santo Domingo, bajo la producción del propio Joe Veras, David Paredes, Edilio Armando “Nano” Paredes, Camilo Bencosme, Mártires de León, Edward Segura, Billy Jáquez y Nelkys Gómez.