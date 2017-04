Concurso para periodistas premiará a la mejor historia sobre una mujer emprendedora

Santo Domingo.- EY, la firma internacional de servicios de consultoría, auditoría, impuestos y transacciones y legal anunció a los profesionales en activo de la prensa, TV y radio del país para participar en la primera edición del concurso “EY PREMIO FORJANDO SUEÑOS”.

Un certamen que pretende acercar la realidad de los emprendedores de República Dominicana a los ciudadanos y para contradecir las estadísticas en el país de que más del 60% de los primeros negocios mueren en su primer año.

El concurso consiste en realizar un reportaje de prensa, radio o televisión contando la historia de una mujer emprendedora con una PYME. Los trabajos tendrán que haber sido publicados en algún medio de comunicación desde el 1 de abril para poder considerar su validez.

“Para EY es importante impulsar a las mujeres emprendedoras de la región, dando a conocer sus historias y los proyectos que desarrollan en cada país, como una forma de motivarlas e inspirar a otras”, comentó Federico Guardia, gerente senior de Desarrollo de Negocios y Comunicación de EY.

EY escogerá tres finalistas, según la calidad, contenido e historia contada y los anunciará el 19 de mayo. Los tres trabajos finalistas se publicarán en Facebook y el que reciba mayor cantidad de reacciones positivas (me gusta, me encanta, me divierte y me asombra) luego de dos semanas de publicados, será el ganador.

El periodista ganador del concurso recibirá una laptop Lenovo Flex 3 (o un modelo equivalente, en caso de no disponibilidad). Además, la mujer emprendedora protagonista del concurso recibirá 100 horas de consultoría de EY para aplicar en su empresa, con un valor de RD$12.000 y que deberán aplicarse en los siguientes seis meses, luego del anuncio del ganador.

Los participantes tendrán desde el día 5 de abril del 2017 al 15 de mayo del 2017 inclusive para enviar sus trabajos a la siguiente dirección: eycommunications@cr.ey.com

Las políticas y lineamientos del concurso se encuentran en www.facebook.com/eycentroamerica.