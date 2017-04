Campesinos piden trato justo en Los Haitises

CRISTAL, Los Haitises. Campesinos que habitan en la zona de Los Haitises dijeron que el Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente tendrán la obligación de hacer una reubicación que se ajuste a las necesidades de las familias que allí residen. Leoncia Javier, quien dijo encarnar a dirigente campesina Florinda Soriano -Mamá Tingó-, sostuvo que para que los campesinos puedan entregar los predios al Ministerio de Medio Ambiente, tendrán primero las autoridades que cumplir con ellos pues llevan 25 años esperando esa repuesta y nunca la han recibido, a pesar de que ahora vemos que están interesados en solucionar la situación.



“Da pena que personas con 85 y 90 años todavía estén esperando sus viviendas, y en el tiempo que tenemos esperando ya muchos hasta se murieron y nunca recibieron ni las parcelas, ni su casa para vivir’’ proclamó Javier, al hablar en nombre de los residentes en la zona donde las autoridades han dado un plazo para iniciar los desalojos en la comunidad de Los Haitises.



Dijo que los campesinos, que podrían ser desalojados, esperan que el Gobierno comience a preparar las parcelas donde serían reubicados para cuando les digan que abandonen ellos sepan hacia dónde irán a vivir, ya que dependen de la producción agrícola y no es posible que sus familias sean lanzadas a las calles sin ninguna protección por parte del Gobierno.



“Queremos manifestarles a las autoridades en nombre de todas las comunidades que están en Los Haitises que nosotros no entregaremos, sino se nos entregan las casas y las parcelas, pues esto es un cambio que vamos a hacer con el Gobierno, tú me das y yo te doy, nosotros solo así entregaremos de lo contrario no abandonamos’’ dijo.



Agregó que el Gobierno está en la obligación de darles una respuesta a las familias que allí cultivan la tierra, ya que de no hacerlo cientos de familias no encontrarían el sustento de sus hijos, y los recursos para mandarlos a las escuelas y universidades pagando mucho dinero.



Consideró que Los Haitises no pueden vivir sin gente, ya que ahí residen personas que tienen más de cincuenta años, y conocen la zona y que ellos saben quiénes lo cuidan y quiénes van a deforestar.



“Como habitantes de la provincia Duarte, el Gobierno está en la obligación de buscarles la tierra para la reubicación de los desalojados, que es donde les pertenece y no como se ha manifestado que podrían ser llevados a otras zonas muy distantes a donde ellos tienen sus raíces familiares y de sustento”, dijo Javier. Agregó que en la zona hay campesinos que fueron censados desde el 1992 y viven de la ganadería y la agricultura, por lo que debería hacer una justa clasificación ya que el Gobierno solo da 35 tareas y eso no es suficiente para que ese productor pueda seguir laborando la tierra. “Ustedes, las autoridades de Medio Ambiente, son los responsables de que nosotros estemos ahí, ya que nunca han cumplido con nosotros y solamente hablan del censado del 92 y esos ocupantes tenían hijos de 13, 14, y 12 años, que hoy son adultos que también entran dentro del plan de reubicación y deben de ser tomados en cuenta.’’

Medio Ambiente inicia rescate de área protegida

El jueves, Medio Ambiente anunció el plan de rescate del Parque Nacional Los Haitises, a fin de recuperar el área protegida.



Francisco Domínguez Brito dijo que los productores de El Coco, Caño Dulce, Higüerito, California Arroyón y Trepada Alta tienen un plazo de 120 días (cuatro meses) para extraer los cultivos.