García Saleta dice fue agredida por coronel de la PN

08/04/2017 12:00 AM - Sandra Guzmán

La periodista Domi García Saleta denunció ayer que fue “ultrajada” junto a su camarógrafo por un coronel de la Policía Nacional, luego que llamara al 9-1-1 debido a que el vehículo en que se desplazaban era violentado por tres hombres. García Zaleta, directora de Comunicaciones del canal 3 de Wind Telecom, narró que cuando se desplazaba por la avenida George Washington en las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, tres hombres “corpulentos, morenos y grandotes” se pararon frente al vehículo y comenzaron a golpearlo, motivo por el cual llamó al referido servicio.



“Antes de yo bajar del vehículo yo llamé al 911 y les digo que estoy siendo agredida por tres hombres que no sé quiénes son, y el 911 me dice que va a enviar una unidad, a los dos minutos llega un coronel de la Policía con un grupo de policías y ese coronel me saca del vehículo por mi saco y esposa a mi camarógrafo, lo lanza en la parte trasera de mi vehículo y arranca con nosotros con un grupo de policías para la Casa del Conductor”, agregó. Tras estar en la Casa del Conductor, García Saleta interpuso una denuncia formal en la Policía.