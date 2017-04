Canelo: le voy a arrancar la cabeza a Julio César Chávez Jr.

A los fanáticos del boxeo que anoten, pero sin dilación, esta advertencia: "A Julio César Chávez Jr. le voy a arrancar la cabeza...lo voy a noquear".

El pronóstico, y con voz firme, salió de los labios del estelar boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez a propósito de la esperada pelea que el seis de mayo, en la arena del moderno coliseo T-Mobile -que opera en la ciudad de Las Vedas, Nevada- protagonizará con su paisano Chávez Jr. y en la que estará en disputa un título "especial" con el aval del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La categórica declaración de Canelo Álvarez, quien presenta foja profesional de 48-1-1 con 34 victorias por nocaut, la ofreció durante una teleconferencia -captada en Santo Domingo por este periodista- organizada por la promotora Golden Boy Promotions, que regentea el ex-boxeador Oscar de la Hoya.

El joven peleador, cinco años menos que Chávez Jr. (26 contra 31), respondió todas las preguntas formuladas por periodistas de diferentes medios noticiosos, la mayoría de México.

Dijo que ha seguido "sin ningún problema " su programa de entrenamiento que comenzó una semana después de anunciarse oficialmente el combate.

"Espero ganar esta pelea por nocaut...yo tengo la intención de arrancarle la cabeza a Chávez Jr. y veremos si todo lo que ha dicho sobre la pelea lo va a cumplir", acotó.

El periodista Salvador Rodríguez, de la cadena ESPN, reseñó una de las respuestas dadas por Canelo Álvarez que se formularon en la teleconferencia.

Textualmente, en referencia a Chávez Jr., Canelo Álvarez respondió: "Es una persona que habla mucho, que no sostiene lo que dice, no es una persona coherente, se me figura como si fuera un niño todavía".

Chávez Jr., excampeón mundial mediano y quien tiene expediente profesional de 50-2 con 32 triunfos por nocaut, ganó su más reciente pelea tras casi dos años sin cruzar guantes.

El reportero Rodríguez escribió que Canelo Álvarez, sobre su rival del seis de mayo en Las Vegas, precisó: "Su carrera ha sido de altibajos, no ha sido una carrera de disciplina, de que pueda ser un ejemplo para niños o para la gente, más que nada por su papá, lo que hizo su papá, pero mis fans están ahí y es lo que me interesa y siempre he dicho, si son 10 mil, 20 mil, 100 mil o millones, con eso tengo y me dan mucho aliento y es lo que necesito nada más", aseguró el tapatío".

El equipo técnico

Dos días antes de la teleconferencia, el equipo técnico de Canelo Álvarez ofreció declaraciones relacionadas con la preparación física de su pupilo.

La prensa deportiva de México publicó declaraciones de Eddy Reynoso, entrenador principal de Canelo Álvarez quien también se refirió, aunque con pocos detalles, a la posible pelea que deben celebrar -tal vez este mismo año- Canelo Álvarez y el kazajo Gennaldy Golovkin, campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, y quien recientemente defendió con éxito su corona ante el estadounidense Daniel Jacobs derrotado por decisión unánime.

La pelea Canelo Álvarez-Chávez Jr. ha sido patada en un peso intermedio (164.5 libras) y los manejadores de ambos púgiles aseguran que "no tendrán ningún problema en la báscula".

Sobre lo que significa para Álvarez enfrentar a Julio César Chávez hijo en un peso pactado de 164.5 libras, su entrenador detalló: Una declaración de Reynoso, respecto a la condición física de Canelo Álvarez, dice que "lo que ha cambiado es el régimen alimenticio y la dieta suplementaria. Cuando un boxeador se ve obligado a quitarse muchas libras de encima se le tienen que eliminar muchas cargas de trabajo, porque bajo esas condiciones ya no responde adecuadamente al trabajo duro, de mucha potencia".

En la víspera de la pelea, (cinco de mayo, cerca de las tres de la tarde, hora de Las Vegas, Nevada, 6:00 PM, hora de República Dominicana), ambos boxeadores deberán llegar a la ceremonia del pesaje oficial con 164,5 libras...o menos, para que el combate sea oficial y certificado por el CMB y la Comisión Atlética de Nevada.