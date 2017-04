Vicente Bengoa: no todos los préstamos de Odebrecht pasaron por Hacienda

El ex ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, aseguró este miércoles que no todos los préstamos que se aprobaron de Odebrecht pasaron por esa cartera cuando él formaba parte de ella, pues a su salida siguieron llegando préstamos.

Indicó, al ingresar a la sede de la Procuraduría General de la República donde es interrogado por el caso del pago de sobornos por 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht entregó a funcionarios dominicanos para la aprobación de contratos, que recuerda que durante su gestión se aprobaron contratos, pero que no tiene a la mano los datos precisos.

“No tengo el dato preciso, a mí me pidieron que viniera ayer y yo no he tenido tiempo de buscar todo eso, yo no puedo retener eso en la cabeza durante tantos años, estamos hablando de 11 años”, expresó.

Resaltó que la Ley de Hacienda se modificó y en consecuencia todos los préstamos del Estado dominicano, a partir del 2006, tienen que ser conocidos y aprobados y manejados por la Secretaría de Estado de Hacienda, “entonces son todos, no solamente de Odebrecht, es que todos, es que la ley lo establece así”, expresó.

Bengoa aclaró que “no todos los prestamos que se aprobaron de Odebrecht pasaron por Hacienda cuando yo estaba, porque después que yo salí de Hacienda fui al Banco de Reservas y durante ese tiempo siguieron aprobándose préstamos de Odebrecht, pero ya no era ministro”.

Al ser interrogado sobre si acudió al despacho del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con algún tipo de documentación, señaló que no llevó nada.

“Voy hablar con él, si requieren más información yo vuelvo, todas las veces que él quiera yo vengo porque eso es así”, expresó.