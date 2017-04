Radio y televisión al servicio de la Semana Santa

Las programaciones se enfocan en la transmisión de boletines informativos desde distintas zonas del país. No cabe duda de que los tiempos cambian. La época en la que las películas y series religiosas, que explicaban el significado cristiano de la Semana Santa, inundaban la pantalla chica ha quedado atrás. Ahora, las programaciones locales se enfocan especialmente en las informaciones noticiosas y la cobertura del acontecer, y algunos en el entretenimiento.



Ya la Semana Santa no moviliza del todo las programaciones de los canales de televisión dominicanos, sino que son incluidos boletines, y otros varían un poco con especiales que llenarán los horarios de los programas que deciden no transmitir o para agregar espacios informativos de la temporada.



Empresas como CDN, canal 37, se enfilan en la sección informativa. Para la fecha, el encargado de prensa, Carlos Osi Pérez, dijo a elCaribe que se realizará una cobertura especial denominada “Semana Santa aire, mar y tierra”, la cual estará enfocada en la transmisión en vivo desde diferentes balnearios del país, las 24 hora de los próximos cuatro días.



“Tendremos lanchas, vehículos por tierra y helicópteros recorriendo el país para ofrecer una programación adaptada a la temporada; incluiremos tradiciones, comidas, actividades propias de la época, además de la parte informativa de todo cuanto acontezca, con más de 20 periodistas y corresponsales”, explicó Osi Pérez.



Mientras, CDN se prepara para la cobertura del asueto, otros, como el Canal 4 RD, a la tarde del miércoles, aún no había determinado si realizaría o no alguna transmisión especial.



Hasta el momento, solo Antena Latina (canal 7) reemplazó su programación regular por filmes y series religiosas. Entre ellos, Jesús de Nazareth y El arca perdida.



Por otro lado, Teleantillas, realizará un maratón de películas familiares, a partir de las 8:00 de la noche de hoy y mañana, durante el día completo. Su programación del fin de semana será regular, al igual que Telesistema (canal 11), quienes también incluirán boletines informativos cada hora.



“Hoy y mañana tendremos un maratón de El gran sultán de Suleimán y programación infantil hasta las 7:00 de la noche, con muñequitos como Dientes de Lata, Mickey Mouse Club House, Dra. Juguetes, Timón y Pumba, Phineas y Ferb, entre otros”, especificó María Fernanda Camino, del departamento de programación de Telesistema.



En Semana Santa, Color Visión sustituirá únicamente los programas “Esta noche Mariasela” y “Oye país”, con documentales religiosos. Noticias SIN, que se transmite en dicho canal, realizará una cobertura especial con boletines cada una hora.



Grupo Telemicro, con sus canales 5, 13 y 15 (Telemicro, Telemicro Internacional, Telecentro y Digital 15) presentará boletines informativos en la Semana Mayor.

En la radio

Las emisoras radiales también se ponen a disposición de la Semana Mayor con sus cambios de programación enfocados en mantener informado al público. El Grupo Medrano celebrará los 30 años de su cadena radial “Súper Semana Santa”, que cubre todo el país a través de 17 emisoras, con los testimonios de Raymond Pozo y Héctor Acosta el Viernes y Sábado Santos a la 1:30 de la tarde. Mientras que la emisora Z101 realizará una cobertura desde diferentes puntos de la República Dominicana vía terrestre y aérea, de la mano de RD vial, Ministerio de Obras Públicas, de Defensa, AMET y Policía Nacional, la cual iniciaron el pasado miércoles. Además, hay transmisiones por Teleunión, canal 16, y a través de Facebook, Instagram, Periscope y YouTube. Asimismo, CDN Radio 92.5 conectará su programación informativa con la de CND 37, para difundir la cobertura de “Semana Santa aire, mar y tierra”. Las frecuencias del Grupo Telemicro, Independencia 93.3 FM, Primera FM 88.1 y Mortal 104.9 FM, transmitirán una especie de “Minuto a minuto”, con boletines desde todas partes del país.