Posibilidad de nocaut en pelea Canelo vs. Chávez

¿Qué usted espera que pasará el seis de mayo cuando estén encima del cuadrilátero -en Las Vegas, Nevada- Julio César Chávez Jr y Saúl -Canelo- Álvarez? La pregunta despierta mucho interés, “pero es medio ganchosa”, advierten expertos del boxeo que le dan seguimiento a todo el proceso de entrenamientos de ambos púgiles mexicanos.



La mayoría de los analistas, a pesar de que ya “hay un claro favorito”, cree que todavía es extemporáneo inclinarse por uno de los estelares peleadores mexicanos. El combate, que tendrá como escenario el moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos), ha concitado la atención del mundo pugilístico.



Pero es en México y en todas las ciudades de la parte oeste de Estados Unidos, donde más expectación se observa. En principio, cuando se hizo el anuncio de que Chávez Jr y Canelo Álvarez habían manifestado -cuando eran consultados por reporteros- que aceptaban ir a un inesperado (¿?) cruce de guantes, muchos no le hicieron caso a la oficiosa noticia.



Sin embargo, al cabo de tres semanas, tras darse el primer aviso de que estos dos valientes gladiadores hablaban en serio, de que querían realizar una pelea que iba a poner en “vilo” a México (todo), los medios noticiosos tomaron muy en serio el montaje del combate.



Ya es una realidad...ambos púgiles, en un tour realizado por varias ciudades de Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles, San Diego y Las Vegas, así como la capital mexicana (Distrito Federal, DF), despertaron un alto interés por la reyerta. Al extremo de que apenas días después de la gira promocional, bajo la organización de la compañía Golden Boy Promotions, se reveló que “ya todas las boletas están vendidas”. Asimismo, se espera que la pelea sea bien mercadeada a nivel del sistema PPV (Pague por Ver).



El coliseo T-Mobile, construido con gastos sobre los 400 millones de dólares e inaugurado el siete de mayo del 2016, tiene capacidad para albergar unos 22 mil aficionados.



La pelea será dura



El consenso de los analistas dice que la pelea será dura, violenta y dramática... pero, además, será lenta.



La posición -de los analistas- más socorrida es que el combate terminará, casi seguro, por nocaut técnico.



Y si no se registra por esa vía, el resultado ocurrirá mediante las cartulinas de los jueces. Es decir, el ganador será favorecido por una decisión que podría ser unánime, quizás por un margen de dos o tres puntos. Los expertos descartan que la pelea termine por nocaut flat o lo que es igual, mediante el conteo de los diez segundos para el perdedor.

Los expertos insisten que el combate tendrá tres elementos: Violento, dramático y lento...pero, ¿por qué lento?



Los propios expertos creen que ninguno de los dos, cuando suban al cuadrilátero, tendrán la velocidad -de manos y piernas- que han enseñado en sus respectivas carreras.



No obstante, afirman que Canelo Álvarez y Chávez Jr tendrán, una pelea dramática, de “pura violencia” y que de seguro gustará a la afición, especialmente a sus paisanos mexicanos que abarrotarán el T-Mobile.



Al momento de escribirse este trabajo, las apuestas -aunque tímidamente en las ventanillas de Las Vegas- favorecían a Canelo Álvarez con un margen de 5-1. Hace una semana, también a favor de Canelo Álvarez, las apuestas estaban 7-1.



Asimismo, la mayoría de los analistas, sin entrar en un criterio acabado, afirma que Canelo Álvarez deberá ganar el pleito...¡y hasta por nocaut!



Sin embargo, otro grupo de expertos no se arriesga, por ahora, en dar favorito. “Porque, precisamente, es todavía extemporáneo emitir una opinión acabada y señalar un ganador”.

Pactada para celebrarse en las 164.5 libras

Desde hace mes y medio Chávez Jr y Canelo Álvarez dieron inicio -formalmente- a sus entrenamientos. Los estelares púgiles mexicanos, cada vez que los periodistas lo abordan, dicen que “su preparación sería determinante para terminar ganando la pelea”. Mientras que el experimentado técnico mexicano Guillermo -Memo- Heredia afirma que llevará a Chávez Jr a una “excelente condición física” con miras a no tener ningún problema de peso. Memo Heredia, contratado por el equipo de Chávez Jr como preparador físico, tiene la “certeza” de que su pupilo llegará a la báscula oficial “sin problemas de peso”. La pelea Canelo Álvarez-Chávez Jr ha sido pactada para celebrarse en las 164.5 libras.