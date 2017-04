El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona abandonó una entrevista que le realizaban en vivo en un programa de la cadena CNN en Español. El artista consideró que las preguntas formuladas por el conductor Camilo Egaña eran de "muy mal gusto y comentarios mal intencionados".

“Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que tendríamos que suspender esta entrevista y me voy para otro lado donde me tengan respeto”, expresó Arjona al conductor.

Durante la entrevista al intérprete de “Cavernícolas”, Egaña se refirió a las críticas que han surgido sobre él a través de las redes sociales y resaltó la del autor de la página web "Las 2 orillas" que lo había calificado de "revolucionario".

“Por qué tú generas esas pasiones”, preguntó el conductor, a lo que Arjona le contestó: “Pregúntaselo al tipo ese que lo genera”.

Pese a que el conductor intentó calmar la ira del cantante guatemalteco elogiando su trabajo, no fue posible y consideró que son "idiotas y estúpidas" las personas que le prestan atención a cosas que no les gustan.

“Un tipo listo le dedica tiempo a lo que le gusta. Imagínate, este tipo que se dedica a hacer crónicas mías, yo conozco uno que ha hecho canciones en contra mía, pero es un idiota, porque maestro, si tú tienes un talento para hacer canciones, ponte a hacer otra cosa”, expresó el artista, quien consideró “que detrás de todo eso hay un asunto muy sospechoso”, al igual que la actitud del conductor del programa.

“Qué bueno que no menciones cosas buenas, porque dicen que el hombre que le hace caricias al caballo también lo quiere montar”, refirió Arjona.

Tras la pregunta sobre si cree que los críticos de la música popular deberían ser más justo al momento de criticarlo, el artista simplemente le contestó “que si no les gusta, no”.

“Si fuera un problema de gusto personal, no comprar el disco o le cambias a la radio”, sostuvo.

Arjona abandonó el programa durante un corte comercial.