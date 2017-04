Confirman el embarazo de Serena Williams

20/04/2017 12:00 AM - AP

Serena Williams espera un bebé y, de acuerdo con la cronología que difundió, ya estaba embarazada cuando ganó el Abierto de Australia. La portavoz de la tenista, Kelly Bush Novak, confirmó el embarazo en un correo electrónico que envió a The Associated Press. “Estoy feliz de confirmar que Serena espera un bebé este otoño”, escribió Bush Novak.



A primera hora del día, Williams subió una foto suya en la red social Snapchat en la que escribió la frase “20 semanas”. Fue un mensaje que causó todo tipo de conjeturas en las redes sociales sobre si, realmente, será mamá.



Williams, de 35 años de edad, conquistó su 23er título de individuales en un Grand Slam en el Abierto de Australia en enero, hace 12 semanas. No ha competido desde entonces, esgrimiendo una dolencia en la rodilla para retirarse de los torneos de Indian Wells, en California, y Key Biscayne, en Florida.