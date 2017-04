Llorando, Julián Gil dice que defenderá sus derechos con el niño que tiene con Marjorie de Sousa

El actor argentino Julián Gil, quien recientemente se separó de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, estalló en llanto ante las cámaras al hablar del hijo recién nacido de ambos, durante una rueda de prensa que ofreció en México.

Indicó que sobre la custodia de Matías Gregorio, quien cumplirá tres meses de nacido, se debe llegar a un acuerdo, aparte del económico. Dijo que la última vez que lo vio fue el 27 de marzo.

“Yo lo único que voy a pedir es que a mí me dé la oportunidad, como la he tenido con mis dos hijos anteriores (se le quiebra la voz y rompe en llantos). Lo único que pido es que no se me juzgue como padre porque no tengo nada que probar a nadie, a nadie en la vida, de si soy buen padre o soy mal padre”, exprsó.

El protagonista de la telenovela “Hasta el fin del mundo” pidió que el trato que se le otorgue “sea justo y razonable” y que le permitan llevar una relación “bonita” con su hijo.

“Sé que va a ser así porque yo confío mucho en Marjorie, sé que es una gran mujer, una gran hija y el hecho de que sea una gran hija, eso la convierte en una gran madre”, dijo el actor.

Gil confió además en que las autoridades mexicanas entenderán su pedido porque no va a pedir nada que no merezca.

“Voy a pedir que se me dé mis derechos, porque el niño lleva mi sangre y al llevar mi sangre yo lo voy a defender a muerte”, subrayó en el video colgado en YouTube por SucoPress.

Asimismo, dijo que defenderá su relación con la también actriz, como lo ha hecho hasta ahora porque “Marjorie va a estar en mi vida siempre”.

Mediante un comunicado, la actriz confirmó ayer su separación de Gil e informó que habían iniciado un proceso legal para establecer los derechos de ambos con relación al bebé.

“Existe un proceso legal actualmente de ambas partes ya que, aunque de mi parte siempre busque un diálogo personal y amistoso no fue el caso de la persona en cuestión y por eso ahora mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México, que es donde nació mi hijo, ellos decidirán como se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante”, explicó la actriz.