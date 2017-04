El coro de la Catedral Primada de América está integrado por 144 voces, esto lo convierte en el más grande de América, motivo de orgullo para su fundador y creador, el maestro José del Monte.



Del Monte dirigía un coro en la Iglesia del Carmen, sufragánea de la Catedral Primada de América, este mismo coro era el que asistía a las misas ofrecidas en la catedral, por esta razón y luego de haber sido designado como maestro de capilla y más tarde, maestro de la capilla cardenalicia, monseñor Beras, le sugirió a José del Monte que era hora de crear un coro exclusivo de la catedral Primada de América. De inmediato, del Monte puso manos a la obra. Corría el año 1989, por lo tanto, este grupo de voces arriba a sus 28 años de existencia.



Durante estas casi tres décadas su canto ha desfilado por los diferentes escenarios nacionales y ha merecido aplausos y elogios y de espectadores tan exclusivos como Su Santidad Juan Pablo II.



Hay una cantidad de integrantes que se han mantenido a través de los casi 30 años de existencia del coro, pero otra cantidad se integra de las parroquias.



En el año 1954, el arzobispo Octavio Beras, designó al maestro José del Monte como maestro de capilla de la catedral, luego, cuando alcanzó el grado de cardenal, lo designó maestro de capilla cardenalicia, “para ese entonces, yo tenía un coro en la Iglesia del Carmen, que era una iglesia sufragánea de la Catedral y monseñor Pérez Sánchez, era el párroco de las dos”.



José del Monte cuenta que cuando fue a realizar el curso de maestro de capilla, que el cardenal le envió al Vaticano, en febrero de 1989, él era el único maestro de capilla que acudió acompañado de su esposa, pues entre los 282 maestros de capilla de todo el continente, había monjas, sacerdotes y él era el único maestro de capilla de una catedral y de la Primada de América, que no era sacerdote. “Eso causó una gran impresión”.



Fue a raíz de ese acontecimiento, que el entonces cardenal Beras, le comentó: “Pero ven acá José del Monte, tú eres maestro de capilla y no has formado un coro de la catedral”. Del Monte le respondió que no se le había ocurrido. “Entonces me dijo que quería que para el año 1992, formara un coro de 500 voces”.

“El coro comenzó con 20 voces, que era un coro que cantaba en La Casa de España. Ese fue el primer coro. Después, de la capilla Santa Rosa de Lima, trajeron un coro como de 15 o 17 voces. Con ellos fueron 35 voces. Ese fue el coro base de las 500 voces”.

Explica que después de la ceremonia se quedaron más de 100 voces. El cardenal le dijo que quería que él formara el coro a la catedral y le preguntó que cuántas voces él creía que debía tener. “Le dije el primer número que se me ocurrió: 100. Hoy en día tiene 144. Este coro ha interpretado la Novena Sinfonía de Beethoven, las obras de los grandes maestros, el Réquiem de Mozart y de Verdi”.



Además de los titulares, existen los denominados aspirantes, un grupo de voces calificados para sustituir a uno de los cantantes titulares cuando se ausenta, ese aspirante ya se sabe el repertorio. La matrícula oficial del grupo es de 100, es decir, que los demás son aspirantes. Los aspirantes antiguos reciben un aporte mayor que el que reciben los aspirantes de recién ingreso. El maestro del Monte, asegura que en América Latina no hay un coro de 140 voces. Utiliza teclado automático, los conciertos se realizan con orquesta sinfónica.



Actividades



El coro ofrece dos conciertos al año, el de la Natividad del Señor, el 25 de diciembre y el concierto de Viernes Santo. Ambos en la catedral.



El profesor del Monte recuerda que cuando le propuso al cardenal, el concierto de Navidad, éste dudó de que la gente asistiera, la noche de Navidad, pero el siempre confió en el éxito de esa actividad, y así fue. En la actualidad, desde las siete de la noche y aun cuando el coro está dándole toques finales para su presentación, se observa una considerable cantidad de personas esperando que inicie el concierto. Desde enero se trabaja en la realización del concierto de Viernes Santo. El tiempo de los ensayos dependerá de los temas que se eligen.



Para formar parte del coro, el aspirante deberá pasar una prueba, durante la cual, será aún más importante, un oído afinado, que poseer una hermosa voz. “Si tú me regalas un oído afinado, yo te fabrico la voz. Si tú me regalas un oído desafinado y una voz hermosa, no me interesa”, afirma el profesor del Monte. El coro ensaya de forma regular, cada sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde.



Las voces



Su plantilla oficial es de 30 sopranos, 20 contraltos, 24 tenores, 26 bajos.



Como cuenta con los aspirantes, esos números se han incrementado. Reciben recursos del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República.



Un maestro de capilla



El maestro de capilla es el que dirige toda la música que conlleva la liturgia de cada misa. Es quien organiza la música en cada celebración litúrgica. La Basílica de Higuey tiene su maestro de capilla. Bartolucci era el maestro de capilla de la Sixtina, que es la capilla privada del papa. En esa capilla es donde se realizan los cónclaves para elegir el papa. Este es un nombramiento para toda la vida.



Datos biográficos de José del Monte



José Enrique del Monte Peguero nació en Santo Domingo, el 18 de junio de 1935, y realizó sus primeros estudios musicales en la Escuela Elemental, los que continuaría en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde obtuvo el título de profesor de Música en 1966.



En 1968 y 1971 participó en el primero y segundo curso de dirección orquestal, que dictó en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo el maestro español Enrique García Asencio. En 1970 participó en el curso internacional de Formación de Dirección de Coros, que dictó en el Conservatorio de Venezuela el profesor Arpach Darabs, catedrático de la Universidad de Colombia.



El maestro del Monte fue director del Coro Nacional durante catorce años y ha fundado el coro de guardiamarinas de la Escuela Naval de la Marina de Guerra, en la Academia Militar de las FF.AA., Batalla de las Carreras; el coro femenino de la Policía Nacional; el coro de niños del Instituto San Juan Bautista y también el coro del periódico Hoy, entre otras agrupaciones. Para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, el señor del Monte preparó un coro de trescientas voces, y en 1992, para la misa celebrada por su santidad Juan Pablo II en Santo Domingo, trabajó con una masa coral de quinientas voces.



Ha sido maestro de capilla de la Catedral Primada desde 1952 y fundó en 1988 el coro de dicha institución, con el cual se ha presentado con gran éxito en diversos escenarios, incluidas sus muy aplaudidas participaciones con la Orquesta Sinfónica Nacional, en la que ha interpretado las danzas polovetsianas de la ópera El príncipe Igor, de Borodin.

Como compositor, el maestro del Monte tiene varias piezas escritas, tanto religiosas como profanas. Por su labor, a lo largo de más de tres décadas, le han sido conferidas diversas distinciones, entre ellas el pergamino que le declara Munícipe Distinguido, que le otorgó el Ayuntamiento del Distrito Nacional en 1989.

Interpretaciones

Este coro ha interpretado la Novena Sinfonía de Beethoven, las obras de los grandes maestros, el Réquiem de Mozart y de Verdi”.