“Me interesa investigar narrativas, a través de objetos y comunidades”

Uno de los más grandes retos que ha enfrentado la diseñadora y artista visual Lizania Cruz fue convencer a su familia de que su pasión era el diseño y el arte. Y es que ella es la primera artista en su familia, por eso considera que a sus parientes les era difícil entender a lo que se refería cuando decía que quería ser diseñadora. Radicada desde hace años en Nueva York, Estados Unidos, esta joven diseñadora y artista visual dominicana, se interesa en investigar narrativas, a través de objetos y comunidades. En la actualidad, Lizania trabaja en el The Center for Urban Pedagogy, estudió Diseño Gráfico en la escuela de Diseño de Altos de Chavón, La Romana y en la Universidad de Filadelfia. Lizania ha recibido innumerables premios y publicaciones entre las que se encuentran “Lenny Latter”, “Fusion News Magazine”, “W3 Academi of Intercative an Visual Arts, Silver”, entre otros.

Diseñadora y artista visual... ¿Qué similitud existe entre ambas?

La similitud entre ambos es la estética. Combino mucho de los elementos que uso en mi carrera como diseñadora para desarrollar mis conceptos artísticos. La diferencia está en el objetivo. Usualmente con el diseño lo que tengo que comunicar tiene que ser claro y conciso. Con el arte puede ser más subjetivo y abierto a interpretaciones.



¿Cómo fue tu formación académica. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué recuerdos guardas?

Soy egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón donde estudié Diseño Gráfico. Al finalizar me gané una beca para terminar mis estudios de diseño gráfico en la Universidad de Filadelfia, obteniendo así una Licenciatura en Diseño Gráfico. Los mejores recuerdos fueron mis años en Chavón. Chavón es una familia. Recuerdo cuando expulsaron a una pareja de compañeros de los dormitorios y en solidaridad los estudiantes de segundo año protestamos sentados en silencio en el área común de los dormitorios. Este era el tipo de solidaridad que teníamos.



¿Consideras que el arte es una buena herramienta para la reflexión?

Sí. El arte nos da nuevas perspectivas. Nos ayuda a visualizar problemas desde otros puntos de vista. Lo cual ayuda a cambiar nuestra forma de pensar.



¿Qué consideras del arte dominicano... Está bien encaminado?

Creo que el arte dominicano está en uno de los mejores momentos. La comunidad de artistas emergentes está bien presente y alerta. Muchos de los artistas están trabajando a nivel mundial. También hay un grupo interesante de artistas investigando tradiciones y materiales autóctonos, por ejemplo, Engel Leonardo, entre otros.



¿Cuáles retos, desde tu punto de vista, has enfrentado como artista plástico?

Uno de los retos más grandes fue convencer a mi familia que mi pasión era el diseño y el arte. Yo soy la primera artista en mi familia, para ellos era difícil entender a lo que yo me refería cuando decía que quería ser diseñadora.



¿Cuáles han sido tus experiencias en el mundo del arte, qué recuerdos tienes, positivos y negativos?

Mis mejores experiencias han sido al conocer a otros artistas colegas. Siempre que contacto a alguien para hacer una consulta u obtener crítica sobre mi trabajo encuentro ayuda. Todos sabemos lo difícil que es ejercer una carrera en las artes. Así que ayudarnos y aprender entre todos es clave.



¿Cómo defines el papel de los curadores en el mercado del arte?

Los curadores son esenciales. Tienen la capacidad de definir tendencias y ser nuestros aliados.



¿En algún momento tuviste miedo de dedicarte a estas carreras?

El que no tiene miedo no es humano. Todos, artistas o no artistas tenemos miedo de fracasar. La clave está en manejar el miedo como una ventaja. Que nos empuje a ser mejor y a buscar soluciones para enfrentar los problemas.



¿Si tuvieras que elegir de nuevo una actividad, volverías a elegir a ambas?

¡Ja! Sin duda elegiría lo mismo. Quizás trataría de enfrentar los obstáculos de otra manera.



¿Cuáles son los temas de tu próxima exposición. Qué quieres transmitir a través de ella?

Estoy presentando Las Flores de María. Uno de los arreglos de mi serie Flores por la Inmigración. En la cual les pido a trabajadores indocumentados que venden flores en diferentes bodegas de New York City que le hagan un arreglo al actual presidente de los Estados Unidos. Ellos eligen las flores y el tipo de arreglo que quieren realizar. Y yo documento el proceso, a través de una entrevista y fotografía del arreglo. El proyecto busca darle una nueva forma de expresión a esta comunidad y demostrar su humanidad y belleza.

