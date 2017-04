22/04/2017 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

Ganó Alianza Paí

Pero allá en el Ecuadoi

Poique aquí faita sudoi

O maichita con pri-pri

Que brinden mucho mabí

Moreno no e Lenín

Aquei va seguir sin fin

Como lo hizo Correa

Sin aimai guerra e Corea

Con cuchara y botiquín.

Por allá Lenin Moreno

Trabaja sobre do rueda

Hace lo que ei pueda

Con carita de hombre bueno

Ganó sin echai veneno

Y ei pueblo le dio su voto

Sin goipe ni terremoto

Lasso no quiso imitai

A Brasil y su compai

Con democracia de lodo.