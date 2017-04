Zoe Saldaña no llevó en su vientre a su tercer hijo

La actriz estadounidense Zoe Saldaña, de 38 años, confirmó que apostó por métodos alternativos para tener a su tercer hijo. “Si la gente no me vio embarazada es porque, obviamente, no lo llevaba en mi vientre”, explicó la intérprete durante una entrevista por el estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 2, que llegará a los cines en mayo. La artista, de origen dominicano y puertorriqueño, aseguró que esperará unos meses aún para detallar la opción por la que apostó junto a su marido, el italiano Marco Perego.



“Estamos esperando a que el bebé crezca un poquito más, porque había otras personas que fueron factores primordiales para poder tener a nuestro tercer hijo, un milagro para nosotros”, detalló la artista.



“Estamos protegiendo su privacidad”, añadió. El pasado 18 de febrero, Saldaña, protagonista de sagas multimillonarias como Avatar y Star Trek, anunció en su perfil de Instagram la llegada al mundo de su tercer hijo, llamado Zen. La pareja previamente tuvo gemelos, que cumplirán dos años en noviembre. “Es nuestro. No es del lechero”, dijo entre risas, confirmando que no optaron por la adopción. “Aunque si hubiera sido así, habríamos sido igual de discretos. Solo tiene cuatro meses. Está muy sano, aunque ahora mismo tiene una pequeña gripe que le pegó mi mamá”, sostuvo.



Saldaña indicó que cuando su hijo cumpla un año, compartirá la experiencia con el público.

“Es importante para otras familias sentir que si necesitan un último empujón, pueden valorar las alternativas y lo que la ciencia y tecnología nos da hoy día para completar nuestras familias de maneras no tradicionales. Estamos locos por compartirlo, pero queremos esperar un poco”, concluyó.