Alcalde denuncia recibió llamada “amenazante”

El alcalde de Boca Chica denunció ayer que recibió una llamada “amenazante” de un número desconocido tras pronunciarse en contra de las recientes acciones administrativas de Lajún Corporation. “Por qué es que tú jodes tanto, si tú no viertes en Duquesa”, le dijeron vía telefónica a Radhamés Castro.



El también vicepresidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) dijo que la llamada se produjo al salir de un programa radial donde habló de la problemática en el vertido de los desechos sólidos.



Aunque no hizo la denuncia ante las autoridades judiciales, el síndico indicó que ha acudido a los medios de comunicación “porque eso hay que hacerlo público por si algo ocurre, la gente sepa para donde ir”.



Castro manifestó que no siente temor ya que nunca ha sido amenazado por ningún caso.

Entiende que no hay necesidad de hacer la denuncia ante las instancias judiciales.