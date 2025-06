El presidente Luis Abinader informó ayer que el gasto financiero en el sector salud dominicano por atenciones médicas a parturientas haitianas ha experimentado una reducción significativa del 38% al 19%, como resultado de las nuevas políticas migratorias implementadas por su gobierno para regularizar la migración haitiana en el país.



Durante LA Semanal, explicó que muchas mujeres haitianas llegan al país en condiciones críticas de salud, debido a la falta de atención médica previa al parto en su país de origen. Esto, dijo, ha provocado un aumento en el uso de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), encareciendo los servicios hospitalarios públicos.



Abinader indicó que desgraciadamente, por la situación que hay en Haití, estas haitianas llegan en peores condiciones de salud, sin consultas prenatales, y muchas veces necesitan UCI, lo que hace el proceso más costoso.



Aclaración sobre Vatican News



El presidente también se refirió a una publicación en el medio Vatican News, donde se denunció una supuesta “cacería” contra ciudadanos haitianos en territorio dominicano, vinculando esa narrativa a abusos de poder y a la existencia de un movimiento “ultranacionalista violento”.



Abinader aclaró que la nota no representa una posición oficial del Vaticano, sino que reproduce declaraciones de una institución local dominicana.



“No es una posición editorial del Vaticano. Ellos simplemente se hicieron eco de una declaración de una institución dominicana”, aseguró el mandatario, quien añadió que esa misma institución aclaró que la postura expresada corresponde a un miembro individual y no a su directiva en conjunto. “Ahí quedó esa información negada”, enfatizó Abinader.



Donación del BID a Haití



El presidente también abordó el anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre una donación de 290 millones de dólares para Haití, lo cual ha generado interrogantes en torno a quién debe administrar esos fondos.



Abinader explicó que, aunque ha conversado con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, para que parte de los recursos se destinen a mejorar la infraestructura hospitalaria de Haití, especialmente en la zona norte, República Dominicana no se involucrará directamente en la administración de los fondos.



“No podemos involucrarnos. Eso hay que dejárselo al BID, que tiene su sistema de auditoría y control. Sí sabemos hacia dónde van parte de esos fondos, y serán para temas sociales, educación y salud”, puntualizó el mandatario.

Abinader trató tema de Haití con Brasil y Francia

Luis Abinader también habló del apoyo expresado por los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Lula da Silva (Brasil) a una misión internacional de seguridad en Haití, liderada por Kenia. Dijo que Macron ha confirmado el envío de equipos militares, y que Lula también ha mostrado preocupación por la situación haitiana. “Yo pienso que ambos países están esperando también el liderazgo de Estados Unidos para respaldarlo”, sostuvo.