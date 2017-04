Omega piensa que Johnny Ventura es responsable de su reapresamiento

El intérprete de música urbana, Omega, quien cumple cuatro años de prisión por abuso de género e intrafamiliar considera que es una injustica lo que las autoridades están cometiendo con él debido a que entiende que ya pagó por el daño que lo acusan.

Cree que detrás de su caso existen otras manos que los quieren ver tras las rejas. Sostuvo que en muchas ocasiones ha pensado que el merenguero Johnny Ventura puede ser uno de los responsables debido a que él no respondió cuando el “Caballo Mayor” manifestó que él no era merenguero.

“Yo pienso muchas cosas, ¿qué tuve que hacer? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Quién será que está detrás de todo esto? ¿Será don Johnny Ventura porque está guapo porque dijo que yo no era merenguero y yo no respondí?”, indicó “El Fuerte” al periodista dominicano Tony Dandrades durante una entrevista exclusiva para la cadena Univisión.

Al ser cuestionado por el comunicador sobre si en realidad él cree que Johnny Ventura sería capaz de hacer algo así, el mambero respondió que son cosas que le pasan por la mente.

“Yo creo que el señor Johnny no va a hacer eso, yo simplemente te estoy poniendo un ejemplo, uno no sabe las manos que están detrás de esto, pero son cosas que he pensado, que me han pasado por la mente como a cualquier persona y pienso que tal vez se ensañó en contra mía porque él es muy amigo de la señora Yeni (la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso), pero uno no sabe de dónde viene nada en realidad”, expresó el intérprete de “Me tienen para”.

Omega, quien fue favorecido con una orden de libertad condicional, volvió a prisión tras violar los acuerdos con las autoridades como las visitas periódicas y no consumir bebidas alcohólicas, sin embargo, el artista manifestó que no entiende el por qué fue que lo represaron y cree que a la justicia se le fue la mano.

“Bueno, en esta ocasión yo entiendo que se le fue la mano un poco a la justicia, no sé si habrá manos poderosas detrás de esto, pero yo veo un ensañamiento muy extraño ya. Yo creo que por este caso ya yo pagué, yo estuve casi 10 meses preso, le di un mellón de pesos de indemnización a la supuesta víctima, que es mi mujer, le doné 300 mil pesos al Patronato de Mujeres Maltratadas, o sea, yo no entiendo qué yo hago aquí”, indicó, tras negar que haya violado los acuerdos con las autoridades y aseguró que sí acudía a firmar.

Durante su conversación con Dandrades, quien visitó el penal de La Victoria, donde se encuentra Antonio Peter de la Rosa, nombre de pila de Omega, el artista le aclaró a la fiscal del Distrito Nacional que él no es su enemigo y que nunca le ha he hecho un daño.

Le rogó tanto al Procurador General de la Repúblico, Jean Rodríguez, como la Reynoso, que le den su libertad para poder trabajar debido a que su padre solo cuenta con él y además tiene siete hijos que mantener.

“Le ruego, por favor, es lo único que yo le pido, yo me abstendré a lo que ustedes digan. Ahora mismo ustedes me dicen: mira comprométete a hacer “X” cosa, yo me hinco y doy la mitad de mi vida, pero déjenme trabajar”, suplicó el llamado “El Fuerte”, quien aseguró que es la primera vez que hace ese tipo de promesas.

El artista además llamó a las autoridades que le muestren aunque sea una foto que prueben que él es abusador o golpeador de mujeres.

“En realidad aquí no se está debatiendo nada de eso, ni se ha probado nunca, lo que han dicho es Omega golpea, Omega golpeó, enséñenme una sola foto con un arañoncito que yo le hice a alguien, porque yo he visto foto y videos de funcionarios que en verdad son golpeadores y nunca tú le vas a hacer una entrevista, ni le vas a hacer esa pregunta, ni tampoco le va a interesar que lo entrevisten”, aseguró.

Omega dijo que está preso por un caso que tuvo con su actual pareja y que hasta ahora no ha sido esclarecido y que aun así fue condenado a cinco años e prisión.

Contrato millonario

El intérprete de “Alante alante” aseguró que antes ser encarcelado había negociado un contrato millonario.

“Yo tengo una gira en la mesa de dos millones 400 mil dólares. Yo le ruego al pueblo dominicano, yo le ruego a Yeni Berenice, al Procurador, yo le ruego… no a Dios porque Dios me dio la bendición hace mucho, a quien sea en la República Dominicana que tenga la potestad de llevar una voz, que me deje trabajar, por Dios”, continuó suplicando el artista.

Con dolor, expresó que su madre, quien murió hace tres años, en medio de sus escándalos y arrestos, le hace mucha falta “porque era la única que me llevaba comida y salía a rogarle a Yeni Berenice para que me deje trabajar”.