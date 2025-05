“Yo estaba a cargo y él ganó”: Biden asume la responsabilidad por la victoria de Trump

El expresidente estadounidense Joe Biden ha asumido la responsabilidad por la victoria de Donald Trump en las elecciones generales del pasado mes de noviembre, tal y como reconoció en una entrevista concedida este jueves al programa ‘The View’, de la cadena ABC.

“¿Asume alguna responsabilidad por no escuchar antes las preocupaciones de los votantes sobre la seguridad fronteriza o el coste de la vida? y ¿asume alguna responsabilidad por la reelección de Trump?”, preguntó la presentadora Alyssa Farah Griffin. “Sí, la asumo. Porque, mira, yo estaba a cargo y él ganó. Así que, ya sabes, asumo la responsabilidad”, contestó.

Asimismo, señaló que la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, era la persona más cualificada para ser presidenta. “Nunca he visto una campaña tan exitosa y consistente, socavando la noción de que una mujer no podía liderar el país, y una mujer de raza mixta”, señaló, detallando que estaba “muy decepcionado”, si bien su derrota en las urnas no le sorprendió.

Por otro lado, Biden defendió el balance de su legislatura. “Dejamos la economía más fuerte del mundo. No es una hipérbole. Eso es un hecho. Creamos más empleos en un mandato que cualquier otro presidente en la historia de EE.UU.”, aseveró el que fuera inquilino de la Casa Blanca entre enero de 2021 y enero de 2025.