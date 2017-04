Suman 23 los muertos en protestas en Venezuela

Caracas. Las protestas del lunes en Caracas y otras localidades del interior del país dejaron dos fallecidos más, lo que eleva a 23 la cifra de muertos durante las manifestaciones de las últimas tres semanas. Jesús Sulbarán era empleado de la gobernación de Mérida y murió a consecuencia de disparo de arma de fuego que recibió en el cuello. Sulbarán formaba parte de una marcha realizada por oficialistas en favor del gobierno y otras cuatro personas sufrieron heridas por la misma causa en la ciudad suroccidental de Mérida, capital del estado homónimo. La información fue dada a conocer por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, al canal de noticias Globovisión.



En el mismo lugar, un joven universitario fue herido en la cabeza por disparo de arma de fuego durante una manifestación contra el gobierno que fue atacada por supuestos seguidores del gobierno armados, conocidos como “colectivos”, dijo el presidente del Colegio de Médicos de Mérida, Alexis Torres.



“Fue un combate casi cuerpo a cuerpo. Estos tipos (los colectivos) armados con cuchillos... y con armas de fuego entraron disparando a mansalva. Se metieron en las residencias, destrozaron vehículos”, indicó Torres al relatar las acciones que realizaron los supuestos seguidores del gobierno contra la protesta opositora.



A su vez, durante una protesta en el estado suroccidental de Barinas, falleció Renzo Rodríguez Roda, de 54 años, por un tiro que recibió en el pecho, anunció la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet.



Horas antes, bajo un sol ardiente que caía sobre Caracas, decenas de miles de opositores se apostaron a lo largo del distribuidor Altamira, en el este de la principal autopista de la capital venezolana, y lo transformaron en una suerte de parque para jugar cartas y dominó, leer libros, improvisar picnics y acostarse a descansar protegidos por sombrillas y banderas.



“Queremos vivir libres, queremos hacer lo que estamos haciendo en este momento, que es salir y sentarnos en la calle”, afirmó Juan Carlos Bautista, un comerciante de 48 años, mientras jugaba una partida de dominó con otras cinco personas sentado sobre el asfalto. “Estoy aquí luchando por mis hijos y por el futuro de los hijos de mis hijos”, manifestó el venezolano al asegurar que permanecerá en la vía las horas que sean necesarias para protestar contra el gobierno.



“No me importa pasar sol y calor aquí todo el día. Hemos pasado cosas peores. Peor es ver a la abuelita muriéndose de hambre. Peor es ver a mi vecina que no tiene medicinas para su niño con cáncer”, dijo Julieta Carvallo, una docente de 62 años, luego de transformar parte del piso de la autopista en una suerte de pizarra en la que comenzó a escribir con tizas de colores los mensajes “Váyanse, no los queremos” y “Venezuela no merece esto”. Durante la protesta, que se extendió por más de siete horas, se registraron algunos eventos aislados de violencia cuando algunos manifestantes con los rostros cubiertos con telas se enfrentaron con piedras y otros objetos con varias decenas de policías que les lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

Leonel Fernández se reunió con Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió anoche con Leonel Fernández, exmandatario de República Dominicana y uno de los acompañantes del diálogo por la paz convocado por el jefe de Estado venezolano. En octubre de 2016, la oposición venezolana aceptó la convocatoria del presidente de la República, Nicolás Maduro, para trabajar juntos en una mesa de diálogo por la paz del país, integrada también por José Luis Rodríguez y Martín Torrijos, expresidentes de España y Panamá, respectivamente, así como por representante de El Vaticano.