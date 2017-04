Segunda acta de la Asociación Médica Dominicana

29/04/2017 12:00 AM - Herbert Stern

ACTA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1926, (pág.5 libro Actas)

“En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República, a los veinte y seis días del mes de Septiembre de mil novecientos veinte y seis y en el Salón Principal de la Biblioteca Municipal, se reunieron en Asamblea General los señores profesionales que a continuación se expresan, todos miembros de la Sociedad Médica Dominicana: Dr. Pedro E. De Marchena, Presidente; Dr. Emilio Rodríguez Oca, Tesorero; Lic. Félix Raymond, Secretario de Correspondencia; Dr. Heriberto Pieter, Dr. Alejandro Cabral, vocales; y los doctores Valdéz, Alardo, Gautreaux, Roca, Cruz Ayala, Carlos Regús, Luis Sánchez y el Secretario que suscribe.



El Sr. Presidente declaró abierta la Sesión. El acta de la reunión anterior fue leída por el Secretario correspondiente y sometida a la consideración de la Asamblea y fue aprobada sin modificaciones. Acto continuo, el Sr. Secretario de Correspondencia dio lectura a las adhesiones de los doctores Blázquez Manchola, Fernando Pizarro, Guzmán, J. M. Alba, Emilio Ginebra, Antonio Tejada, Federico Ellis Cambiazo, Manuel Morillo Pichardo, Sénior, Barón González, Celio Estruch, Abel L.González, A. Marmolejos, Simón Striddels, Mercedes Heureaux, Vicente Grisolía, Marcial Martínez, Manuel Mallén, Carlos De Soto, A. Castellanos, Cordero Rincón y Víctor M. González. Fue resuelto acusar recibo de esta correspondencia en forma colectiva y por la prensa diaria de esta Ciudad.



El Sr. Presidente informó a la Sala que el Secretario de Actas daría comienzo a la lectura de los Estatutos Generales de la Sociedad. A proposición del Dr. Alardo y previa exposición de motivos, fue resuelto modificar el nombre de la instalación que habrá de llamarse en lo sucesivo Sociedad Médica Dominicana. Otras modificaciones de menor importancia fueron acordadas, llegándose en esta primera lectura de los Estatutos hasta las atribuciones del Tesorero exclusivo.



Habida cuenta de la necesidad imperiosa de recursos económicos a fin de atender rápidamente a los gastos del servicio ordinario, fue resuelto, a proposición del Dr. Pieter fijar una cuota de cinco pesos pagaderos bimestralmente.



El Sr. Presidente quedó autorizado a realizar u ordenar la realización de los gastos de administración, previa proposición del Secretario Fiallo.



El profesional Dr. Marchena se extendió en algunas consideraciones relativas a que se definiera la situación de los profesionales médicos que no habían asistido a las reuniones ni enviado sus adhesiones. Esto así, por el manifiesto deseo del Sr. Presidente de que si no todos, el mayor número de médicos del país sean socios numerarios de la institución.



A propósito de estas consideraciones fue aceptada la proposición del Dr. Pieter de conceder un plazo hasta el 21 de Octubre, para dar nueva oportunidad de adhesiones.

No habiendo más de que tratar, quedó clausurada la Sesión.



El Presidente, DR. P. E. De Marchena, El Secretario, Dr. Viriato A. Fiallo”.



Como vemos, se empleaba todavía el nombre de Sociedad Médica Dominicana, que sería cambiado más adelante por el de Asociación Médica Dominicana, AMD, hoy Colegio Médico Dominicano. Los médicos del país se adherían mediante correspondencia a la sociedad.



La revista Tribuna Médica, era el órgano de difusión de las ideas y consideraciones de la sociedad. Temas como la reglamentación de clínicas privadas, o los problemas de salud en los bateyes, eran motivo de editoriales de la revista, siguiendo las líneas de la sociedad.



En una de las propuestas más interesantes, en 1927, la ya Asociación Médica Dominicana, proponía las materias para graduarse como doctores en Medicina, ya que hasta ese momento, los profesionales egresados de la Universidad de Santo Domingo eran licenciados en Medicina.