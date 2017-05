PC pide a Procuraduría investigar si Odebrecht financió campañas de Danilo

02/05/2017 11:44 AM - Libonny Pérez

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Marisela Duval, aseguró este martes que en el caso del financiamiento de las campañas para la elección y reelección del presidente de la República, Danilo Medina, la Procuraduría General de la República “no ha hecho nada”.

Así lo indicó este martes a las afueras de la sede de la PGR a dónde acudió en compañía de representantes del Centro Juan 23, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, a los fines de consignar una denuncia para que se investigue cómo ha sido el financiamiento de las dos últimas campañas electorales y si en ellas ha participado la empresa Odebrecht.

Destacó que entregaron una comunicación ante la Secretaría de la Procuraduría para que se investigue si el país recibió fondos para la campaña política.

“Es un momento muy importante en este proceso de investigación necesaria que debe hacerse como propósito de conocer los niveles de corrupción que hayamos podido tener. Nosotros seguimos en pie de lucha en nuestra misión de defender y luchar contra la impunidad en la República Dominicana”, dijo.

Reiteró que el objeto de la denuncia es llamar la atención de las autoridades para que se investigue, “porque hasta ahora no se han hecho acusaciones y no se ha hecho nada y aparentemente lo que se quiere es firmar un pacto de impunidad y eso no es lo que la sociedad está demandando ni es tampoco el interés de Participación Ciudadana y las otras organizaciones de la sociedad civil que están participando con nosotros”, destacó.

Duval agregó que todavía no se conocen grandes cosas de lo que la PGR puede estar haciendo, “pero nosotros estamos haciendo nuestra propia denuncia, muy bien documentada y siguiendo las leyes del país para que se investigue si ha habido o no sobornos.

De su lado, el representante del Centro Juan 23, Fernando Henríquez, resaltó que hasta el momento las investigaciones por el caso Odebrecht se han centralizado sólo en los temas de los sobornos.

“Las investigaciones que se dicen que se están realizando, porque todavía no hemos visto ninguna manifestación hacia el exterior de resultados de esas investigaciones, sin embargo esta denuncia que estamos haciendo el día de hoy hace especial hincapié en el tema del financiamiento de las campañas electorales”, expresó.

Henríquez señaló que frente a esto han querido poner a la disposición de las autoridades correspondientes, encargados de la investigación, toda la información necesaria para que puedan realizar una indagación completa y a fondo de esta denuncia.

“Básicamente toda la información se fundamenta en lo que ha ido saliendo a la luz pública de los tribunales de Brasil y de investigaciones realizadas en otras jurisdicciones del Perú, donde hay comisiones del Congreso que han hecho investigaciones profundas de Odebrecht y del financiamiento de campañas en toda Latinoamérica”, mencionó.

Finalmente, explicó que están haciendo un uso del derecho ciudadano consagrado en la Constitución que dice que todo aquel que conoce de hechos que pudieran ser delictivos o que pudieran afectar los fondos públicos tiene el derecho y el deber ciudadano de denunciarlos.

Los denunciantes indicaron que a los fines de que se investiguen estos hechos, también están apoderando a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a la Junta Centra Electoral, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo.