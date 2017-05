Gobierno afirma producción no fue afectada por las lluvias

Luego de las lluvias la seguridad alimentaria no está en peligro en el país. La producción no fue afectada, ni habrá desabastecimiento.



“La parte de producción de los cultivos, de la ganadería, no ha sido afectada. Esto, de una manera que pudiera decirse que habrá desabastecimiento de alimento”.



Así lo expresó al presidente Danilo Medina la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Lo hizo en una visita de la nueva directiva de la organización.



Luego, en rueda de prensa en el salón Orlando Martínez, Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, amplió.



En materia de alimentación, no ha habido un impacto en la producción

“En materia de alimentación, no ha habido un impacto en la producción, en forma sustancial. Ha sido un impacto mínimo que no va a incidir en los precios para el pueblo dominicano”, aseguró.



Los informes de la JAD

Precisó que así son las estimaciones de sus informes.



“Nosotros siempre esperamos el informe oficial, pero tenemos nuestro informe. Son más de 160 medianos agricultores en los 155 municipios y nos reportan si ha habido daños”.



En San Juan y el Bajo Yaque las lluvias han favorecido

Explicó que por ejemplo en San Juan de la Maguana las lluvias han sido favorables. En el Bajo Yaque, la zona de la Línea Noroeste, las lluvias han favorecido.



Dijo que donde más daño potencial ha habido ha sido en el Bajo Yuna, con la inundación de 15 mil tareas. Muchas de arroz que se había cosechado ya.



No hay motivos para que suban los precios

Benítez comunicó desde el Orlando Martínez, que no hay motivos para que suban los precios. Expresó que de producirse, obedece a la especulación.



La labor de un estadista en favor de la agropecuaria

Los más de 160 mil afiliados de la JAD, según dijo, le agradecen al presidente Danilo Medina.



“Por las políticas públicas de su gestión. Comenzando por el ejercicio crediticio, que ha fortalecido la presencia del sector agropecuario en la banca”.



Indicó que habían pedido en el 2011 a Danilo Medina elevar la cartera de crédito que era de RD$32,000 millones. En su primer periodo dicha cartera superó los RD$70,000 millones.



“Más de 25 mil millones por encima de lo que eran sus expectativas”, puntualizó.



Las Visitas Sorpresa, los campesinos tomados en cuenta

Resaltó el significado del programa de las Visitas Sorpresa para los sectores más vulnerables.



“Y eso se ha mostrado en un cambio de la mentalidad, los campesinos se sienten tomados en cuenta”, dijo.



Transparencia en permisos de importación, un hito

De igual modo, valoró la transparencia en los permisos de importación. Antes no se sabía a quién se asignaban los permisos “ni dónde iban a parar los cuartos”.



El sector le había planteado al Presidente que ese proceso se hiciera de manera transparente.



Dijo que apenas con unos días gobernando Danilo Medina dispuso que esos permisos se colocaran en subasta pública.



Fruto de ese ejercicio de transparencia el Gobierno ha recibido más de 1,920 millones de pesos.



Este dinero va a la Tesorería Nacional. Encomió lo que ha hecho esta gestión en materia de titulación de tierra.



La nueva directiva de la JAD está integrada por José López Deschamps, quien la preside. Francisco Cabrera, vicepresidente.



También Campos de Moya, Apolinar Germosén (Polín), Bernardina Hernández, Osvaldo Ortega y Sonia Pérez.



De igual modo, Henry Rodríguez, Miguel A. Olivo; Juan Barceló, Sergio Grullón y Carlos Aquino.