Esposa de Leopoldo López duda que él esté en la cárcel

04/05/2017 08:26 AM - Karina Jiménez

La esposa de Leopoldo López, líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, expresó este jueves que siente la duda de que el político esté en la cárcel Ramo Verde porque las autoridades no la han dejado pasar a verlo tras los rumores de la muerte del político.

Luego de los rumores de la muerte de López, Diosdado Cabello, el segundo del chavismo, divulgó un video en su programa, en el que supuestamente muestra al político indicándole su familia está bien.

“Hay unos audios de la cárcel de Ramo Verde que me pusieron ayer y hablan de una orden que era de hacerle daño y trasladarlo. No sabemos si lo trasladaron, no sabemos si lo llevaron hospital militar”, expresó Lilian Tintori, esposa de López, durante una transmisión en vivo a través de las redes sociales.

Expresó que la puerta del hospital militar, una persona le dijo a su abogado su esposo no estaba en ese lugar. De ahí se trasladó a la cárcel y se quejó que desde las 11:00 de la noche, hasta la mañana de este jueves, no han recibido ninguna información acerca del estado de López.

“Nos dijeron que el militar encargado de la cárcel, Boston Silvar, vice ministro de asuntos penitenciarios, bajaría a dar la cara, nunca bajó, no ha bajado, no nos han dado respuesta y hasta ahora todavía no sabemos si Leopoldo está aquí en esta cárcel militar”, sostuvo.

En el video afirma que a su alrededor se montó “un piquete” de 22 guardias, “yo quiero hacer lo que hemos hecho desde las 11:00 de la noche y con ustedes de testigo, con todas las personas que están concertadas a esta hora con nosotros, aquí estamos Antonita y yo nosotros preguntamos por Leopoldo, que es nuestro derecho, es mi esposo y su hijo, ahí hay un piquete, y no responden”, sostuvo.

A seguidas, se acercaron a los guardias y le preguntaron que si el político se encuentra en ese lugar o fue trasladado, sin recibir respuesta de ninguno, lo que Tintori calificó como “el silencio de la dictadura”.